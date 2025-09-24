Megugrott a bizalom: rég nem voltak ennyire derűlátóak a magyarok a gazdaság jövőjével kapcsolatban

A GKI Gazdaságkutató Zrt. szeptemberi felmérése szerint a fogyasztói és üzleti várakozások egyaránt derűlátóbbak az előző hónaphoz képest, így a GKI konjunktúraindex több mint két ponttal nőtt, elérve tizenegy havi csúcsát. A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága és az értékesítési árak alakulására vonatkozó összesített várakozás nem változott, miközben a gazdálkodási környezet kiszámíthatósága némileg romlott. A GKI üzleti bizalmi index szeptemberben 2 ponttal emelkedett, az ipari és szolgáltatói bizalmi index pedig egyaránt nőtt, míg a kereskedelmi és építőipari mutatók stagnáltak.

Az ipari bizalmi index értéke tizenöt hónapja nem volt ilyen magas;

a jövőre vonatkozó kilátások alapján az építőipar a legkevésbé, az üzleti szolgáltatások pedig a leginkább derűlátó szektor.

Forrás: gki.hu

A vállalkozások létszámgazdálkodási várakozásai lényegében változatlanok maradtak: a következő három hónapban a cégek 7%-a tervez létszámbővítést, 13%-a pedig szűkítést. Az ipar és az üzleti szolgáltatások a legoptimistábbak a foglalkoztatás terén, míg az építőipar kevésbé derűlátó. A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának romlása leginkább az ipari és építőipari vállalatokat érinti. Az értékesítési árak alakulását jelző ár-indikátor augusztushoz képest nem változott: a cégek 19%-a tervez áremelést, 9%-a árcsökkentést.