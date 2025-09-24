Ft
09. 24.
szerda
gazdaság konjunktúraindex bizalom GKI

Megugrott a bizalom: rég nem voltak ennyire derűlátóak a magyarok a gazdaság jövőjével kapcsolatban

2025. szeptember 24. 16:19

Szeptemberben tizenegy havi csúcsra emelkedett a GKI konjunktúraindex.

2025. szeptember 24. 16:19
null

A GKI Gazdaságkutató Zrt. szeptemberi felmérése szerint a fogyasztói és üzleti várakozások egyaránt derűlátóbbak az előző hónaphoz képest, így a GKI konjunktúraindex több mint két ponttal nőtt, elérve tizenegy havi csúcsát. A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága és az értékesítési árak alakulására vonatkozó összesített várakozás nem változott, miközben a gazdálkodási környezet kiszámíthatósága némileg romlott. A GKI üzleti bizalmi index szeptemberben 2 ponttal emelkedett, az ipari és szolgáltatói bizalmi index pedig egyaránt nőtt, míg a kereskedelmi és építőipari mutatók stagnáltak. 

Az ipari bizalmi index értéke tizenöt hónapja nem volt ilyen magas;

a jövőre vonatkozó kilátások alapján az építőipar a legkevésbé, az üzleti szolgáltatások pedig a leginkább derűlátó szektor.

Forrás: gki.hu

A vállalkozások létszámgazdálkodási várakozásai lényegében változatlanok maradtak: a következő három hónapban a cégek 7%-a tervez létszámbővítést, 13%-a pedig szűkítést. Az ipar és az üzleti szolgáltatások a legoptimistábbak a foglalkoztatás terén, míg az építőipar kevésbé derűlátó. A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának romlása leginkább az ipari és építőipari vállalatokat érinti. Az értékesítési árak alakulását jelző ár-indikátor augusztushoz képest nem változott: a cégek 19%-a tervez áremelést, 9%-a árcsökkentést.

A fogyasztói bizalmi index szeptemberben szintén emelkedett, elérve a tizenkét havi csúcsot. A háztartások pénzügyi helyzetének megítélése az elmúlt évre vonatkozóan romlott, a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátások azonban nem változtak. Ezzel szemben az ország gazdasági helyzetére vonatkozó várakozások lényegesen kedvezőbbek lettek, és a nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése is javult. Az inflációs várakozások és a munkanélküliségtől való félelem csökkent az augusztusi szinthez képest.

A GKI konjunktúraindex a fogyasztói bizalmi index és az üzleti bizalmi index súlyozott átlaga, az üzleti bizalmi index pedig az ipari, kereskedelmi, építőipari és szolgáltató bizalmi indexek súlyozott átlaga. A foglalkoztatási indikátor és az ár-indikátor a cégek következő három hónapra vonatkozó terveit tükrözi. A fogyasztói bizalmi index a háztartások pénzügyi helyzetének és gazdasági kilátásainak, valamint a tartós fogyasztási cikkek vásárlására vonatkozó várakozásokból számított mutató. A szezonálisan kiigazított adatok a szezonális hatások kiszűrésével biztosítják az összehasonlíthatóságot.

A teljes elemzés ide kattintva elolvasható. 

Interista
2025. szeptember 24. 17:20
A remény hal meg utoljára. Bizakodni lehet, kell. Hogy mi lesz belőle, az idővel eldől.
csulak
2025. szeptember 24. 17:13
meg kell va tiz ev kiherverni teljesen a gyurcsany kormany orokseget, de jo uton vagyunk ehhez ! Hajra Magyarorszag ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
herden100
2025. szeptember 24. 16:46
NEM NYUGODTAM MEG: m.youtube.com/shorts/ZNAHHPF8-LQ
