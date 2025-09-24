Megugrott a bizalom: rég nem voltak ennyire derűlátóak a magyarok a gazdaság jövőjével kapcsolatban

Kiderült, kik rohannának rá leginkább az Otthon Start programra
Az adatok szerint sok fiatal felnőttnek korábban nem fordult meg a fejében a lakásvásárlás, de most már „nézelődőként” jelen vannak a piacon.
Szeptemberben tizenegy havi csúcsra emelkedett a GKI konjunktúraindex.
A GKI Gazdaságkutató Zrt. szeptemberi felmérése szerint a fogyasztói és üzleti várakozások egyaránt derűlátóbbak az előző hónaphoz képest, így a GKI konjunktúraindex több mint két ponttal nőtt, elérve tizenegy havi csúcsát. A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága és az értékesítési árak alakulására vonatkozó összesített várakozás nem változott, miközben a gazdálkodási környezet kiszámíthatósága némileg romlott. A GKI üzleti bizalmi index szeptemberben 2 ponttal emelkedett, az ipari és szolgáltatói bizalmi index pedig egyaránt nőtt, míg a kereskedelmi és építőipari mutatók stagnáltak.
Az ipari bizalmi index értéke tizenöt hónapja nem volt ilyen magas;
a jövőre vonatkozó kilátások alapján az építőipar a legkevésbé, az üzleti szolgáltatások pedig a leginkább derűlátó szektor.
A vállalkozások létszámgazdálkodási várakozásai lényegében változatlanok maradtak: a következő három hónapban a cégek 7%-a tervez létszámbővítést, 13%-a pedig szűkítést. Az ipar és az üzleti szolgáltatások a legoptimistábbak a foglalkoztatás terén, míg az építőipar kevésbé derűlátó. A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának romlása leginkább az ipari és építőipari vállalatokat érinti. Az értékesítési árak alakulását jelző ár-indikátor augusztushoz képest nem változott: a cégek 19%-a tervez áremelést, 9%-a árcsökkentést.
A fogyasztói bizalmi index szeptemberben szintén emelkedett, elérve a tizenkét havi csúcsot. A háztartások pénzügyi helyzetének megítélése az elmúlt évre vonatkozóan romlott, a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátások azonban nem változtak. Ezzel szemben az ország gazdasági helyzetére vonatkozó várakozások lényegesen kedvezőbbek lettek, és a nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése is javult. Az inflációs várakozások és a munkanélküliségtől való félelem csökkent az augusztusi szinthez képest.
A GKI konjunktúraindex a fogyasztói bizalmi index és az üzleti bizalmi index súlyozott átlaga, az üzleti bizalmi index pedig az ipari, kereskedelmi, építőipari és szolgáltató bizalmi indexek súlyozott átlaga. A foglalkoztatási indikátor és az ár-indikátor a cégek következő három hónapra vonatkozó terveit tükrözi. A fogyasztói bizalmi index a háztartások pénzügyi helyzetének és gazdasági kilátásainak, valamint a tartós fogyasztási cikkek vásárlására vonatkozó várakozásokból számított mutató. A szezonálisan kiigazított adatok a szezonális hatások kiszűrésével biztosítják az összehasonlíthatóságot.
