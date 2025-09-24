Ezt látni kell: szívecskék árasztották el Szoboszlai szívmelengető Instagram-posztját

„Megnyugtató, hogy a NASA-nál nem ő a tudományos munkatárs” – a szurkolók Szoboszlai óriási hülyeséget elkövető csapattársán nevetnek
A Liverpool „régimódi” vezetőedzője biztosan nem így cselekedett volna.
Özönlenek a hozzászólások.
Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka legújabb közös Instagram-bejegyzése hatalmas sikert aratott: egy fekete-fehér fotót osztottak meg kislányukkal, amely egyszerre áraszt meghittséget és örömöt.
A poszt alatti hozzászólásokban rajongók, barátok és sporttársak sorra hagyták szívecskéiket és elismerő üzeneteiket. A poszt mellé mindössze ennyit írt angolul a magyar válogatott csapatkapitánya:
Family”.
Ezt is ajánljuk a témában
A Liverpool „régimódi” vezetőedzője biztosan nem így cselekedett volna.
Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell