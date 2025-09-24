Ft
Buzsik Borka Liverpool Instagram Szoboszlai Dominik

Ezt látni kell: szívecskék árasztották el Szoboszlai szívmelengető Instagram-posztját

2025. szeptember 24. 15:45

Özönlenek a hozzászólások.

2025. szeptember 24. 15:45
null

Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka legújabb közös Instagram-bejegyzése hatalmas sikert aratott: egy fekete-fehér fotót osztottak meg kislányukkal, amely egyszerre áraszt meghittséget és örömöt. 

A poszt alatti hozzászólásokban rajongók, barátok és sporttársak sorra hagyták szívecskéiket és elismerő üzeneteiket. A poszt mellé mindössze ennyit írt angolul a magyar válogatott csapatkapitánya: 

Family”.

Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell

