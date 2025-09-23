Radikális változásokat sürgetnek Szoboszlaiék győzelme után

Liverpool–Everton: felforgatott csapattal is derbigyőzelem, magyarokkal szárnyal tovább a PL-címvédő!
Magyar főszereplők az Everton ellen.
Az egyenlítésért hiába teperő Evertonnál kiakadtak a szerintük indokolatlanul rövid hosszabbításon. A listavezető Szoboszlai Dominikékat ez persze a legkevésbé sem zavarja, ám az egykori Premier League-bíró válaszul az állóóra bevezetését javasolja.
Napokkal a szombati Mersey-parti derbi után is téma a Liverpool szoros, 2–1-es sikere a városi rivális Everton fölött. A Premier League-címvédő Vörösök az idényben sokadszor is visszaengedték a meccsbe ellenfelüket kétgólos vezetés után, és az 58. percben szépítő Kékek a végjátékban annyira nyomtak az egyenlítésért, hogy Szoboszlai Dominikékat kis túlzással csak a „gong” mentette meg bokszszlenggel szólva.
A lefújás márpedig igen érdekes körülmények között esett. Darren England játékvezető ugyanis az első félidő mindössze egyperces ráadása után
a második játékrész végén is csupán három percet hosszabbított, ami egyrészről teljesen szembemegy az utóbbi évek gyakorlatával, másrészről duplán furcsa egy olyan félidő után, amely során egy gól és három csere miatti játékmegszakítás is történt.
Az Everton részéről nem is hagyták szó nélkül: David Moyes menedzser meglehetősen szokatlannak nevezte az eljárást, a vendégek nyári sztárigazolása, Jack Grealish pedig értékelésében konkrétan így fogalmazott:
Egy perc, illetve három perc ráadás? Ugyan már... Az elmúlt két-három évben egyszer sem láttam ilyet a Premier League-ben"
– mondta kényszeredetten mosolyogva Grealish, aki erősen kifogásolta azt is, hogy egy ízben csapattársát, Kiernan Dewsbury-Hallt azért figyelmeztette sárga lappal a spori, mert túl gyorsan végzett el egy szabadrúgást – mint mondta, ilyen szabályról sem hallott még életében.
Az idővel kapcsolatos felháborodásra reagálva az egykori PL-bíró, Dermot Gallagher újra bedobott egy olyan megoldási javaslatot, ami ötletszinten már régóta beszédtéma futballszakmai berkekben: a számos egyéb labdajátékban (pl. kézi-, kosár, vízilabda) alkalmazott állóóra bevezetésének megfontolását.
Megint ahhoz a javaslatomhoz jutunk vissza, hogy miért nem játszunk inkább csak 35 perces félidőket, az órát mindig megállítva, mint ahogyan a többi sportágban is?
– tette fel a költői kérdést a GiveMeSport hasábjain.
Az Everton azért így sem szomorkodhat a szezonrajtja miatt: az elmúlt években rendre a kiesés elkerüléséért harcoló kisebbik liverpooli együttes öt bajnoki után 7 szerzett ponttal a tabella közepén, a 10. helyen áll, ebben kulcsszerepe van a két nyári érkezőnek, az említett Grealish-nek és Dewsbury-Hallnak.
