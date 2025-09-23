Ft
everton szabályváltoztatás Jack Grealish Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Radikális változásokat sürgetnek Szoboszlaiék győzelme után

2025. szeptember 23. 16:32

Az egyenlítésért hiába teperő Evertonnál kiakadtak a szerintük indokolatlanul rövid hosszabbításon. A listavezető Szoboszlai Dominikékat ez persze a legkevésbé sem zavarja, ám az egykori Premier League-bíró válaszul az állóóra bevezetését javasolja.

2025. szeptember 23. 16:32
null

Napokkal a szombati Mersey-parti derbi után is téma a Liverpool szoros, 2–1-es sikere a városi rivális Everton fölött. A Premier League-címvédő Vörösök az idényben sokadszor is visszaengedték a meccsbe ellenfelüket kétgólos vezetés után, és az 58. percben szépítő Kékek a végjátékban annyira nyomtak az egyenlítésért, hogy Szoboszlai Dominikékat kis túlzással csak a „gong” mentette meg bokszszlenggel szólva. 

Szoboszlai Dominik és Beto a Liverpool–Everton derbin
A Liverpool-középpályás Szoboszlai Dominik és az Everton-csatár Beto küzd az Anfield gyepén a szoros hazai győzelmet hozo Mersey-parti derbin (Fotó: AFP/Darren Staples)

Ezt is ajánljuk a témában

Igencsak kevesellték a ráadást Szoboszlaiék riválisai

A lefújás márpedig igen érdekes körülmények között esett. Darren England játékvezető ugyanis az első félidő mindössze egyperces ráadása után 

a második játékrész végén is csupán három percet hosszabbított, ami egyrészről teljesen szembemegy az utóbbi évek gyakorlatával, másrészről duplán furcsa egy olyan félidő után, amely során egy gól és három csere miatti játékmegszakítás is történt.

Az Everton részéről nem is hagyták szó nélkül: David Moyes menedzser meglehetősen szokatlannak nevezte az eljárást, a vendégek nyári sztárigazolása, Jack Grealish pedig értékelésében konkrétan így fogalmazott: 

Egy perc, illetve három perc ráadás? Ugyan már... Az elmúlt két-három évben egyszer sem láttam ilyet a Premier League-ben"

– mondta kényszeredetten mosolyogva Grealish, aki erősen kifogásolta azt is, hogy egy ízben csapattársát, Kiernan Dewsbury-Hallt azért figyelmeztette sárga lappal a spori, mert túl gyorsan végzett el egy szabadrúgást – mint mondta, ilyen szabályról sem hallott még életében. 

Miért nem állítjuk meg az órát játékmegszakításoknál?

Az idővel kapcsolatos felháborodásra reagálva az egykori PL-bíró, Dermot Gallagher újra bedobott egy olyan megoldási javaslatot, ami ötletszinten már régóta beszédtéma futballszakmai berkekben: a számos egyéb labdajátékban (pl. kézi-, kosár, vízilabda) alkalmazott állóóra bevezetésének megfontolását. 

Megint ahhoz a javaslatomhoz jutunk vissza, hogy miért nem játszunk inkább csak 35 perces félidőket, az órát mindig megállítva, mint ahogyan a többi sportágban is? 

– tette fel a költői kérdést a GiveMeSport hasábjain.

Az Everton azért így sem szomorkodhat a szezonrajtja miatt: az elmúlt években rendre a kiesés elkerüléséért harcoló kisebbik liverpooli együttes öt bajnoki után 7 szerzett ponttal a tabella közepén, a 10. helyen áll, ebben kulcsszerepe van a két nyári érkezőnek, az említett Grealish-nek és Dewsbury-Hallnak.

(Nyitókép: AFP/Darren Staples)

Összesen 1 komment

red-bullshit
2025. szeptember 23. 17:36
A végén az Everton nyomott? Jól van Tyutyuka, nézd meg mégegyszer a végét, aztán írj egy új cikket.
Válasz erre
0
0
you-brought-2-too-many
2025. szeptember 23. 16:46
Óra megàllítás?! Vicc. Jóhogy nem mindjàrt óra visszaállítás. Règóta vallom: bármi, ami egy sportot a szubjektivitás felè visz az rossz, már pedig a hosszabbítás meghatározàsa az az . Fix 45 perc. 2x. Ha neked ez kevés, akkor lehet vicsorogni. Ja, a másik csapatnak is pont ennyi ideje van, lesz h összehozza a győztes gólt.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!