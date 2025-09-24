„Te, Peti, hallom, már kartonpapírhoz beszélsz, annyira vágysz a miniszterelnök figyelmére. De Peti, ezt már annyiszor megbeszéltük. Ő a brüsszeli gazdáiddal vitatkozik.

Mert te egy fogott ember vagy. Neked fogják. Tegnap fogták meg újra, talán kicsit meg is szorították.

Egyébként igazán elárulhatnád, hogy hol dobtad az ellopott telefont a Dunába. De legalább annyit elmondhatnál, hogy amikor a kidobó bácsi olyan erotikusan átölelte a nyakadat, az fájt? Gondolom, fájt. Hát, ezek a kidobók már csak ilyenek.