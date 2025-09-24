Ft
brüsszeli Tisza-adó Tarr-ral Magyar Péter

Még valami, Peti! Mi van a Tarr-ral?

2025. szeptember 24. 17:56

Az egész ország ezen röhög. Vagy sír…

2025. szeptember 24. 17:56
null
Menczer Tamás
Menczer Tamás
Facebook

„Te, Peti, hallom, már kartonpapírhoz beszélsz, annyira vágysz a miniszterelnök figyelmére. De Peti, ezt már annyiszor megbeszéltük. Ő a brüsszeli gazdáiddal vitatkozik.

Mert te egy fogott ember vagy. Neked fogják. Tegnap fogták meg újra, talán kicsit meg is szorították.

Egyébként igazán elárulhatnád, hogy hol dobtad az ellopott telefont a Dunába. De legalább annyit elmondhatnál, hogy amikor a kidobó bácsi olyan erotikusan átölelte a nyakadat, az fájt? Gondolom, fájt. Hát, ezek a kidobók már csak ilyenek.

Még valami, Peti! Mi van a Tarr-ral?

Csak mert tegnap közölte, hogy a nyilatkozatát a Tisza-adóról a mesterséges intelligencia találta ki. Az egész ország ezen röhög. Vagy sír…
Jó, a Tarr nem olyan rutinos hazudozó, mint te, ez igaz.

Jut eszembe, gondolkodtál már azon, hogy mi lesz veled április után? Se család, se politikai karrier…

Erről még biztosan beszélned kell Weberrel. Megértelek. De a Fekete-Győr Bandi úgyis ráér. Lesz társaságod.

Addig is állok rendelkezésedre, a bábfigurákat és a bolondokat rám bízta a Főnök. Megjegyzem a veszélyességi pótlék nem érkezett meg…

Peti, rólam nem is kell kartonfigurát csinálnod, az eredetivel is találkozhatsz. Csak itt. Csak most. Csak neked.”

Nyitókép: 

***

 

 

Palatin
2025. szeptember 24. 19:21
Poloskának kobakjában nem jár más csak ármány, Szegénykének az agyában van talán egy zárvány. Rosszra hajló híveinek ö olyan mint egy bálvány, Ám számunkra ö vezetöként lenne súlyos hátrány, Mert lelkében és jellemében sötét mint a kátrány.
Válasz erre
0
0
konzekvencia
2025. szeptember 24. 19:21
Ja. poloska a választások után mehet majd maki zajossal, meg a szarházival bohóckodni, meg kötözködni a biztonsági őrökkel. Mind az 50 követőjükkel körülvéve. Mi meg szépen hátradőlünk a fotelban, és szürcsölgetjük a kávét. (Persze ügyelünk, hogy a röhögéstől nehogy kilottyantsuk a cuccot.)
Válasz erre
0
0
csulak
2025. szeptember 24. 19:20
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
Palatin
2025. szeptember 24. 19:20
Kedvenc és hobby szerüen üzött témáim a viselkedés-pszichológia olyan kérdései, amelyek patológikus magatartáshoz és jellemhez vezethetnek. Miért képesek látszólag normális emberek szinte örültként viselkedni? Magyr Pétert figyelem és elemzem. Mit lehet róla mondani? 1. "jó, neves és akkori rendszerbarát" családból származik. Már gyermekkorában beléje nevelödött, hogy ö biborba-bársonyban született, és óriási karriert fog tudni befutni, ezt természetesen önmagától már gyermekként is elvárta, és ´tényként kezelte. 2. Peti nem egy nagy ész, hiába végzett vörösdiplomásként végzett a jogi karon. Ha ezt fizikusként, matematikusként tette volna, az más. Nincs fantáziája, nem kreatív, másolásra született, de sztárnak képzeli magát. 3. Elvett egy okos, szép nöt, a magafajta "aranyifjuként" ezt megtehette. De tehetségén felül nösült, és ebböl származik a lelki defektusa. A volt felesége tehetségesebb, sikeresebb és 7 cm-el MAGASABB nála. Az ö kis akarnok lelkének ez így együtt túl sok lett.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!