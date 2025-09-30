Ft
09. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Charlie Kirk poszt gyilkosság erőszak

Szólásszabadság vagy durva kegyeletsértés?

2025. szeptember 30. 11:50

Milyen posztok miatt bocsátottak el embereket Charlie Kirk halálát követően?

2025. szeptember 30. 11:50
null
Transzparens Újságírásért
Transzparens Újságírásért Alapítvány

„Charlie Kirk, a Turning Point USA társalapítója ellen 2025. szeptember 10-én elkövetett merénylet után órákon belül megjelentek a közösségi médiában a kárörvendő, »megérdemelte« típusú bejegyzések. 

Ezek nem egyszerűen rossz ízlésről szólnak: az erőszak normalizálását jelentik.

A kérdés ezért nem az, hogy lehet-e fellépni ellenük, hanem az, hogy a fellépés legyen gyors, átlátható és arányos. A magyar progresszív, kormánnyal és a jobboldallal szkeptikus sajtó, így például a Telex és a 444 azonnal cancel culture-ről és a szólásszabadság haláláról beszél, nem idézték azonban a posztokat, hátha az eltünteti a rokonszenvet és méltatlankodást, ami az utcára került emberek hallatán sokakban kialakulhatott. Ezt pótoljuk.

A szövetségi államigazgatásban kötött a protokoll, és ezt láttuk a Titkosszolgálatnál is. Amikor egy ügynök kárörvendő, »utolérte a karma« jellegű üzenetet tett közzé, azonnal adminisztratív szabadságra küldték, visszavonták a belépési jogosultságát, és belső vizsgálatot indítottak. 

Nem politikai boszorkányüldözésről volt szó, hanem olyan szervezeti kockázatról, amely közvetlenül sérti a szolgálat semlegességét és a védett személyekbe vetett bizalmat. 

A szolgálatoknál a sorrend adott: leválasztás, tényfeltárás, és ha indokolt, fegyelmi. Hasonló forgatókönyv futott le más kormányzati és fegyveres szerveknél is: a nyilvános káröröm összeegyeztethetetlen az intézmény küldetésével, ezért átmeneti státusz és vizsgálat következik. A közlekedésbiztonságban is hasonló incidens történt: Az American Airlines egy érintett pilótának azonnal felfüggesztette a repülését, miután a közösségi médiában ezt írta Charlie Kirk meggyilkolásáról: »Na, helló, Charlie. Sajnálom, hogy a kib***ott nagy homlokodba lőttek. Ez csak a szabadságunk ára volt.« A légitársaság közölte: az erőszakot relativizáló vagy dicsőítő megnyilvánulás ellentétes a vállalat értékeivel, ezért a vizsgálat lezárultáig levették a repülésről.

Rajcsányi Gellért

Mandiner

Idézőjel

És ha lesznek más Robinsonok is? Mi lesz velünk és a jövő nemzedékekkel? Imádkozzunk és dolgozzunk – hogy mentsük, ami menthető

Brain rot – agyrohasztás: így nevezik a legsötétebb internetes bugyrok tartalmait, amelyek közül a fiatal amerikai merénylő előlépett.

A pénzügyi szektor még ennél is gyorsabban és keményebben lépett fel. A Nasdaq azonnali hatállyal megvált egy junior stratégától, kifejezetten a vállalat erőszakkal szembeni zéró toleranciájára hivatkozva. A munkáltató közlése szerint a junior munkatárs az erőszakot helyeslő vagy ünneplő jellegű bejegyzéseket tett közzé Charlie Kirk meggyilkolása kapcsán, amely egyértelműen sérti a vállalat zéró tolerancia-szabályát, ezért azonnali hatállyal felmondtak neki, bár nem közölték, hogy pontosan mit írt a dolgozó.

A sportban ugyanaz a mérce érvényesült: a Carolina Panthers kommunikációs csapatának egyik tagját menesztették, miután Instagram-sztoriban Charlie Kirk fotója mellé ezt írta: »Why are y’all sad? Your man said it was worth it…« – magyarul: »Miért vagytok szomorúak? Az embered azt mondta, megérte…« utalva arra, hogy Kirk korábban kijelentette, néhány sajnálatos erőszakos haláleset miatt nem szabad megnyirbálni a fegyvertartás jogát.. A klub indoka egyértelmű volt: a szervezet neve mellett sem a gyilkosság relativizálásának, sem a kárörömnek nincs helye. A profi sportban a márkát a szurkolók, a szponzorok és a helyi közösség együtt építik; aki hivatalból képviseli a klubot, annak a saját profilján sem szabad átlépnie ezt a határt.

Az egészségügyben kétféle reakció jelent meg, de a lényeg ugyanaz. A michigani Henry Ford Health egyik intenzíves ápolóját fizetett szabadságra helyezték és vizsgálatot indítottak, miután egy poszt alatt ezt kommentelte szó szerint: »God he got the day he deserved.« (magyarul nagyjából: »Istenem, megkapta a neki járó napot.«). A kórház közölte: az ilyen megnyilvánulás összeegyeztethetetlen az intézmény értékeivel.

Atlantában a Children’s Healthcare of Atlanta ennél is keményebben lépett: azonnal elbocsátotta az érintett dolgozót, miután – a kórház szerint – trágár, »inappropriate« bejegyzést tett közzé X-en Charlie Kirk meggyilkolásáról. Pontos idézetet a kórház és a helyi sajtó nem közölt, csak azt, hogy a poszt sértette a social media-szabályzatot. Mindkét esetben ugyanaz volt tehát az indoklás: a betegbizalom és az intézményi értékek védelme, illetve a közösségimédia-szabályzat súlyos megsértése.

Az oktatásban és a campusvilágban a »biztonságos, működőképes tanulási környezet« megőrzése volt a kulcs, és ezt konkrét ügyekben érvényesítették is. Iowában az Oskaloosa High School rajztanárát a posztja miatt bocsátották el; a bejegyzés szó szerint ez volt: »1 Nazi down« — magyarul: »Egy nácival kevesebb.« A körzet szerint ez az alkalmazotti magatartási kódexet sértette és érdemi működési zavart okozott (tömeges szülői panasz, tanórák elmaradása), ezért előbb felfüggesztés, majd felmondás lett a vége.
Dél-Karolinában, a Greenville County Schools egyik tanárának megszűnt az alkalmazása egy poszt miatt, amely így szólt: »Thoughts and prayers to his children, but IMHO America became greater today. There, I said it.« — magyarul: »Részvétem a gyerekeinek, de szerintem ma Amerika jobb hely lett. Kimondtam.« A körzet ezt összeegyeztethetetlennek minősítette a pedagógusszereppel és a politikailag semleges, biztonságos iskolai környezet fenntartásával. A talán legvisszataszítóbb eset Kanadában történt, egy torontói tanárt azért függesztettek fel, mert 10-11 éves gyerekekből álló osztályának levetítette a gyilkosságról készült teljes videót, miközben sűrű nácizások közepette a tett indokoltságáról szónokolt.

A kiskereskedelemben sem számít hőstettnek az önelégült kegyeletsértő provokáció.  A michigani Portage-ban az Office Depot elbocsátotta azt a dolgozót, aki megtagadta egy Kirk-emlékező szórólap kinyomtatását, »propagandának« nevezte a megrendelést, és kioktatta a vevőt. Itt nem »vélemények csatájáról« volt szó, hanem arról, hogy az üzlet frontvonalában a cég vevői ígérete sérült. Az ügyfélkiszolgálási standard és a politikai semlegesség a kasszánál nem alku tárgya; az azonnali felmondás következett.

A médiaszektorban is jöttek a következmények: az MSNBC megvált vezető politikai elemzőjétől, Matthew Dowdtól, miután élő adásban többek között ezt mondta: »Hateful thoughts lead to hateful words, which then lead to hateful actions.« – magyarul: »A gyűlölködő gondolatok gyűlölködő szavakhoz, azok pedig gyűlölködő cselekedetekhez vezetnek.« A hálózat utóbb »inappropriate, insensitive and unacceptable« – vagyis nem megfelelőnek, érzéketlennek és elfogadhatatlannak – minősítette a kijelentéseit. A vita hevében Dowd egy másik mondatával is vihart kavart: »We don’t know if this was a supporter shooting their gun off in celebration…« – magyarul: »Nem tudjuk, lehet, hogy egy támogató lőtt a levegőbe ünneplésképp…«; ezt később úgy pontosította, hogy nem Kirk hibáztatása volt a szándéka.  

A légitársaságnál levétel a szolgálatból, a kórházban elbocsátás, az iskolában munkaviszony megszüntetése, a sportklubnál szerződésbontás, a médiánál képernyőről leemelés – ez a helyes reakció. Ezek nem »szólásszabadság-ellenes« gesztusok, hanem a legalapvetőbb normáink érvényesítése: nem tesszük elfogadhatóvá az erőszakot.

Különösen igaz ez a hivatásokra, amelyek bizalomra épülnek: pilóták, egészségügyi dolgozók, tanárok, közszolgák.  A márkát és közösséget hordozó szervezeteknél ugyanez a mérce: aki a klub, a csatorna vagy a cég nevét viseli, az nem rombolhatja azt a saját profilján sem.

Az alapvető értékek tartják egyben a közös világunkat. 

A gyilkosság ünneplése nem vélemény, hanem normasértés, a civilizáció alapjainak megkérdőjelezése. Aki ezt választja, a jelek szerint újra viseli a következményeket.”

Nyitókép: Facebook / Charlie Kirk

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Mich99
2025. szeptember 30. 13:08
A gyilkosok örömtáncot járnak... Nem új dolog.
gyzoltan-2
2025. szeptember 30. 12:27
Értelmes felvetések, értékes gondolatok, tanulságos esetek! -de csakis az emberiségre vonatkoztatva..! Az emberiség ellenségei viszont a maguk-szabta korlátaik között, a maguk útját járják... -és ez bizony vékony jég, s a vízen-járás nem éppen az erősségem...
