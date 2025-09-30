Atlantában a Children’s Healthcare of Atlanta ennél is keményebben lépett: azonnal elbocsátotta az érintett dolgozót, miután – a kórház szerint – trágár, »inappropriate« bejegyzést tett közzé X-en Charlie Kirk meggyilkolásáról. Pontos idézetet a kórház és a helyi sajtó nem közölt, csak azt, hogy a poszt sértette a social media-szabályzatot. Mindkét esetben ugyanaz volt tehát az indoklás: a betegbizalom és az intézményi értékek védelme, illetve a közösségimédia-szabályzat súlyos megsértése.

Az oktatásban és a campusvilágban a »biztonságos, működőképes tanulási környezet« megőrzése volt a kulcs, és ezt konkrét ügyekben érvényesítették is. Iowában az Oskaloosa High School rajztanárát a posztja miatt bocsátották el; a bejegyzés szó szerint ez volt: »1 Nazi down« — magyarul: »Egy nácival kevesebb.« A körzet szerint ez az alkalmazotti magatartási kódexet sértette és érdemi működési zavart okozott (tömeges szülői panasz, tanórák elmaradása), ezért előbb felfüggesztés, majd felmondás lett a vége.

Dél-Karolinában, a Greenville County Schools egyik tanárának megszűnt az alkalmazása egy poszt miatt, amely így szólt: »Thoughts and prayers to his children, but IMHO America became greater today. There, I said it.« — magyarul: »Részvétem a gyerekeinek, de szerintem ma Amerika jobb hely lett. Kimondtam.« A körzet ezt összeegyeztethetetlennek minősítette a pedagógusszereppel és a politikailag semleges, biztonságos iskolai környezet fenntartásával. A talán legvisszataszítóbb eset Kanadában történt, egy torontói tanárt azért függesztettek fel, mert 10-11 éves gyerekekből álló osztályának levetítette a gyilkosságról készült teljes videót, miközben sűrű nácizások közepette a tett indokoltságáról szónokolt.

A kiskereskedelemben sem számít hőstettnek az önelégült kegyeletsértő provokáció. A michigani Portage-ban az Office Depot elbocsátotta azt a dolgozót, aki megtagadta egy Kirk-emlékező szórólap kinyomtatását, »propagandának« nevezte a megrendelést, és kioktatta a vevőt. Itt nem »vélemények csatájáról« volt szó, hanem arról, hogy az üzlet frontvonalában a cég vevői ígérete sérült. Az ügyfélkiszolgálási standard és a politikai semlegesség a kasszánál nem alku tárgya; az azonnali felmondás következett.

A médiaszektorban is jöttek a következmények: az MSNBC megvált vezető politikai elemzőjétől, Matthew Dowdtól, miután élő adásban többek között ezt mondta: »Hateful thoughts lead to hateful words, which then lead to hateful actions.« – magyarul: »A gyűlölködő gondolatok gyűlölködő szavakhoz, azok pedig gyűlölködő cselekedetekhez vezetnek.« A hálózat utóbb »inappropriate, insensitive and unacceptable« – vagyis nem megfelelőnek, érzéketlennek és elfogadhatatlannak – minősítette a kijelentéseit. A vita hevében Dowd egy másik mondatával is vihart kavart: »We don’t know if this was a supporter shooting their gun off in celebration…« – magyarul: »Nem tudjuk, lehet, hogy egy támogató lőtt a levegőbe ünneplésképp…«; ezt később úgy pontosította, hogy nem Kirk hibáztatása volt a szándéka.

A légitársaságnál levétel a szolgálatból, a kórházban elbocsátás, az iskolában munkaviszony megszüntetése, a sportklubnál szerződésbontás, a médiánál képernyőről leemelés – ez a helyes reakció. Ezek nem »szólásszabadság-ellenes« gesztusok, hanem a legalapvetőbb normáink érvényesítése: nem tesszük elfogadhatóvá az erőszakot.