Szijjártó előre figyelmeztette az ukránokat – sokatmondó reakció lett a vége

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter bejelentette, hogy a héten Budapesten tárgyal ukrán kollégájával, Andrij Szibihával – írja a Korrespondent.

A cikk idézi a tárcavezetőt, aki hangsúlyozta:

Magyarország csak akkor lát esélyt érdemi előrelépésre a kétoldalú kapcsolatokban, ha Ukrajna teljes mértékben helyreállítja a kárpátaljai magyarok elvett jogait.

Sokat elárul az ukránok hozzáállásáról, hogy mindezt a cikk úgy foglalja össze, hogy Magyarország „kemény feltételekhez” köti az ukrán kapcsolatok javítását.