Magyarország külügyminiszter Ukrajna Szijjártó Péter Kárpátalja

Szijjártó előre figyelmeztette az ukránokat – sokatmondó reakció lett a vége

2025. szeptember 09. 10:00

Az ukránok szerint kemény feltétel a jó kapcsolatokért cserébe, hogy Kijev teljes mértékben állítsa helyre a kárpátaljai magyarok elvett jogait.

2025. szeptember 09. 10:00
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter bejelentette, hogy a héten Budapesten tárgyal ukrán kollégájával, Andrij Szibihával – írja a Korrespondent.

A cikk idézi a tárcavezetőt, aki hangsúlyozta:

Magyarország csak akkor lát esélyt érdemi előrelépésre a kétoldalú kapcsolatokban, ha Ukrajna teljes mértékben helyreállítja a kárpátaljai magyarok elvett jogait.

Sokat elárul az ukránok hozzáállásáról, hogy mindezt a cikk úgy foglalja össze, hogy Magyarország „kemény feltételekhez” köti az ukrán kapcsolatok javítását.

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

fenris
2025. szeptember 09. 12:14
A kijevi rezsimet rugdosni kéne, amíg van ép csontja... nagyon remélem, hogy ezt a saját rabszolganépük teszi majd meg végül, mert úgy volna igazán legitim
Válasz erre
0
0
namivan-2
2025. szeptember 09. 11:58
Borzasztó kemény feltétel Ukrajnának: Más nemzetiségű embereket (pl.: magyarokat) emberként kezelni. Ukránok: Akkor, hogy derül ki, hogy az ukránok emberek a többi nép selejt? Nem, nem . Az ukrán nép létalapja, a bunkó, bűnöző kivagyiság örökre elveszne, ha ezt vállalnánk!
Válasz erre
1
0
Teréz Pitykéz
2025. szeptember 09. 11:25
Jaja… majd az Oroszokkal megegyezünk, mi legyen a Kárpátalján ragadt ukran hoholgeci szórvánnyal…
Válasz erre
0
3
lendvaiildiko
2025. szeptember 09. 10:39
Mi van azon kemény, korábban már legalább 3-4 alkalommal biztosítottátok és arról fecsegtetek, milyen jó magyarnak lenni Kárpátalján.
Válasz erre
0
4
