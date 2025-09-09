Szijjártó előre figyelmeztette az ukránokat – sokatmondó reakció lett a vége

Szemtől szemben Szijjártóval: Budapestre jön az ukrán külügyminiszter
A magyar külügyminiszter a részleteket is elárulta.
Az ukránok szerint kemény feltétel a jó kapcsolatokért cserébe, hogy Kijev teljes mértékben állítsa helyre a kárpátaljai magyarok elvett jogait.
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter bejelentette, hogy a héten Budapesten tárgyal ukrán kollégájával, Andrij Szibihával – írja a Korrespondent.
A cikk idézi a tárcavezetőt, aki hangsúlyozta:
Magyarország csak akkor lát esélyt érdemi előrelépésre a kétoldalú kapcsolatokban, ha Ukrajna teljes mértékben helyreállítja a kárpátaljai magyarok elvett jogait.
Sokat elárul az ukránok hozzáállásáról, hogy mindezt a cikk úgy foglalja össze, hogy Magyarország „kemény feltételekhez” köti az ukrán kapcsolatok javítását.
