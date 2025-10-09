Őszintén megvallva nem néztem meg, mit is mondott Gáspárik Attila plagizátor bohóc Münchenben egy Tisza-rendezvényen. Már évek óta nem érdekel, hogy miről mit gondolhat, mert Gáspárik az a kategória, aki beszél, mert jár a szája, de nem mond semmit.

Bayer Zsolt tolmácsolásában figyeltem fel viszont egy új elemre a régi – Trianont és a nemzeti érzelmű szerzőket gyalázó – mantrájában.

Idézem Zsocát: „Nem bírja elviselni, hogy vannak erdélyiek, akik magas hivatalt, köztisztséget töltenek be Magyarországon, mint például Varga Zs. András, a Kúria elnöke, s ezeket az embereket Gáspárik sonderkommandosnak nevezte.

Kik is voltak a sonderkommandósok? Azok a zsidó foglyok, akiket a nácik arra kényszerítettek a koncentrációs táborokban, hogy elégessék a megölt zsidó foglyok holttesteit. Tehát, Gáspárik megfogalmazta a Tisza Párt nemzetpolitikai alapvetését: a Fidesz kormány náci, a külhoni magyarok a zsidók, a Fidesz kormányt Magyarországon támogató külhoni magyarok pedig a sonderkommandósok.”