Harris Izrael Hamász terrorszervezet

Sokkoló felmérés: az amerikai Z generáció többsége a Hamászt támogatja Izraellel szemben

2025. szeptember 02. 13:49

Egy friss közvélemény-kutatás drámai különbséget mutat: míg az idősebb amerikaiak elsöprő többsége Izraelt támogatja, a legfiatalabbak többsége már a Hamászt.

2025. szeptember 02. 13:49
null

Egy friss Harvard–Harris közvélemény-kutatás szerint az amerikai 18–24 évesek 60 százaléka inkább a terrorszervezetként nyilvántartott Hamaszt támogatja, mint Izraelt.

Ez az egyetlen korcsoport, amelyben többségbe került a palesztin szervezet, míg az idősebb generációk körében Izrael támogatottsága sokkal magasabb: a 65 év felettieknél például 89 százalék.

Az online felmérés 2025. augusztus 20–21-én készült 2025 regisztrált szavazó megkérdezésével, a hibahatár ±2,2 százalékpont. Az adatok egy tendenciát erősítenek meg: márciusban még 48 százalékra mérték a Hamász támogatottságát a legfiatalabb amerikai választók körében, mostanra ez többségbe fordult. 

A kutatás szerint ugyanakkor a válaszadók 78 százaléka összességében elvárná, hogy a Hamász feltétel nélkül engedje szabadon a túszokat.

A politikai megosztottság is jelentős: a republikánusok 82 százaléka Izrael mellett áll, míg a demokraták körében 67 százalék választotta a zsidó államot, 33 százalék pedig a Hamászt. 

A generációs különbség azonban egyre élesebb, hiszen a fiatal amerikaiak nagy része már nem feltétlenül a hagyományos szövetségi logikát követi, hanem nyitottabb a palesztin narratívára – még akkor is, ha az a Hamászhoz kapcsolódik.

Nyitókép: Nikolas Kokovlis / AFP

 

