Tisza Párt Ukrajna Európai Unió felvétel pofátlanság

Pofátlanság netovábbja: elismerték Brüsszelben, hogy a Tisza győzelmére várnak, hogy felvehessék Ukrajnát az EU-ba

2025. szeptember 04. 14:05

Magyar Péterék egyből beengednék Ukrajnát az Unióba, Brüsszelben senki sem rejti ezt véka alá.

2025. szeptember 04. 14:05
null

Már az Euractiv is arról ír, hogy Brüsszel arra vár, hogy a Tisza Párt nyerje Magyarországon a választásokat, hogy felvehessék Ukrajnát az Európai Unióba. 

Mint azt kifejtették, „még Putyinnak is rendben van, hogy Ukrajna csatlakozzon az EU-hoz, a probléma azonban nem Oroszország, hanem Magyarország”

A lsp „radikális kerülőútról” ír Budapest vétója kapcsán: 

körülbelül egy tucat ország szeretné megváltoztatni az EU szabályait úgy, hogy egy újabb tárgyalási fejezet megnyitásához ne kelljen mind a 27 tagállam egyhangú támogatása, 

hanem elegendő legyen a súlyozott többség. Az egyhangúság csak a folyamat elején és végén maradna kötelező, nem pedig a számtalan közbenső lépésnél” – írták. 

„Sokkal tisztább folyamatra van szükségünk ... kevesebb vétólehetőséggel” – mondta Jessica Rosencrantz, Svédország EU-ügyi minisztere.

Nem nézhetünk félre. Növelni kell a nyomást.”

A miniszter egy tanácskozáson vetette fel az ötletet, hozzátéve, hogy ez a szankciókra is vonatkozhatna – egy másik területre, ahol Magyarország következetesen akadályoz.

Németország, Olaszország, Szlovénia és Ausztria külügyminiszterei nemrég közösen sürgették Marta Kos bővítési biztost, hogy „egyszerűsítse és átláthatóbbá tegye” a csatlakozási folyamatot, figyelmeztetve, hogy az EU „hitelessége” forog kockán.

Van még egy védelmi vonala Magyarországnak

Még az Euractiv se tud elmenni amellett a tény mellett, hogy 

a szabályok megváltoztatásához Magyarországnak is hozzá kell járulnia.

Amit a teljes kormány, Bóka Jánossal, Magyarország EU-ügyi miniszterével az élen elutasít – és ekkor ért el a cikk a fő megállapításához:

„Az egyetlen valódi változási lehetőséget Magyarország jövő évi választása jelentheti, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök akár megbukhat. Addig azonban a bővítési folyamat megrekedve marad.”

Nyitókép: Andreas SOLARO / AFP

 

csulak
2025. szeptember 04. 15:16
akkor soha nem lesz ukrajna EU-s tag
neszteklipschik
2025. szeptember 04. 15:08
„Az egyetlen valódi változási lehetőséget Magyarország jövő évi választása jelentheti, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök akár megbukhat." A lippsi kánonban a Gonosz Zorbán egy diktátor. A diktátorok nem képesek megbukni választáson, mert azokat kivétel nélkül mindig elcsalják. A diktátorok csak puccsal, merénylettel vagy forradalommal tudnak megbukni. Ehhez képest azt állítani, hogy jövőre majd jól "megbukik" a Gonosz Zorbán csupán egy újabb csepp a lippsi hülyeség-tengerbe...
Zsolt75
2025. szeptember 04. 15:07
És ez csak egy indok, ami miatt értelmes magyar ember nem szavaz a tiszára.
regi-nyarakon21
2025. szeptember 04. 15:06
Putyin azért nem ellenzi Ukrajna Eu csatlakozását, mert ő is tisztában van vele, hogy az megroggyantja az egész Eu-t. És érdekes, most hallgatnak az állandó Putyin-bérencezők, mert esetleg kiderülne, hogy Orbán nem valaki bábja, hanem következetesen képvisel valamit Magyarország, és nem mellesleg Európa érdekében
