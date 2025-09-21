A hagyományos kultúrát népszerűsítő kihívót kapott az Eurovíziós Dalfesztivál (VIDEÓ)

Az eurovíziós dalfesztivál már nagyon várja Magyar Péter győzelmét
Szerintük, ha az ellenzék nyer, akkor Magyarország visszatér a verseny mezőnyébe.
Jövőre Szaúd-Arábia fog helyszínt biztosítani a versenynek. Valószínűleg ott sem lesznek sátánista és LMBTQ-fellépők.
A vietnami Duc Phuc nyerte meg szombat este Oroszországban
az Eurovíziós Dalfesztivál hagyományos értékeket közvetítő alternatívájaként felélesztett Intervízió '25 dalversenyt.
A győztesről a részvevő országokat képviselő szakmai zsűri döntött. Bejelentették, hogy jövőre Szaúd-Arábia fogja megrendezni az Intervíziót.
Közvetlenül a tervezett fellépése előtt jelentették be, hogy az Egyesült Államok által nevezett, amerikai és ausztrál kettős állampolgár énekesnő és producer, Vassy (Vasiliki Karagiorgos), „a szervezőktől és az amerikai delegációtól független okok miatt” visszalép az ausztrál kormány politikai nyomása miatt. Közölték, hogy az Egyesült Államok továbbra is teljes jogú résztvevője marad az Intervíziónak, és a nemzetközi zsűriben Joe Lynn Turner, a Deep Purple és a Rainbow egykori énekese képviseli. Maga Vassy Brandon Howard amerikai énekes helyére „ugrott” volna be, aki szerdán „előre nem látott családi okokra hivatkozva” lemondta a fellépését.
Az Oroszországot képviselő, sokak által favoritnak tekintett Saman, a fellépését követően, a színpadról arra kérte a zsűrit, hogy a fellépését ne értékelje, mert a vendégszeretet törvényei szerint nem pályázik a győzelemre, a hazája már a verseny megrendezésével nyert.
A moszkvai régióban lévő novoivanovszkojei Live Arenából közvetített finálén 23 ország, Oroszország mellett Fehéroroszország, Szerbia, az Egyesült Államok, Brazília, Dél-Afrika, az Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom, Etiópia, India, Kazahsztán, Katar, Kína, Kenya, Kuba, Kirgizisztán, Kolumbia, Madagaszkár, Szaúd-Arábia, Tádzsikisztán, Üzbegisztán, Venezuela és Vietnam vett részt. A gálát a Pervij Kanal élőben közvetítette, globális nézettsége az előzetes becslések szerint elérhette az egymilliárdot. A helyszínen mintegy 11 ezer néző gyűlt össze. A műsort orosz, kínai és angol nyelven konferálták a műsorvezetők.
Vlagyimir Putyin orosz elnök videoüdvözletet intézett a dalfesztivál részvevőihez, amelyben a versenyt az év legjobban várt kulturális eseményének nevezte, amely elősegíti a kulturális párbeszéd fejlődését, és erősíti a népek közötti barátságot. Úgy vélekedett, hogy az Intervízió, megőrizve hűségét a hagyományokhoz, új dimenziókat nyer.
A hagyományos értékek és a kultúrák sokszínűségének tisztelete a verseny alapgondolata, amely a résztvevőket művészi csúcsok elérésére inspirálja”
– fogalmazott az elnök üzenetében.
A tévéműsorban megszólaltatták a versenyt a helyszínen szemlélő Szergej Lavrov orosz külügyminisztert, aki kiváló ötletnek nevezte az egykor a szocialista országok számára létrehozott Intervíziós Dalfesztivál újjáélesztését. Mint mondta, az eredeti elképzelés az volt, hogy a részvevők a BRICS országok és partnereik legyenek, de amikor a verseny híre elterjedt, a BRICS-től földrajzilag távoli országok is úgy döntöttek, hogy jelölnek előadókat.
(MTI)
Nyitókép forrása: Olesya KURPYAYEVA / AFP
