A hagyományos kultúrát népszerűsítő kihívót kapott az Eurovíziós Dalfesztivál (VIDEÓ)

A moszkvai régióban lévő novoivanovszkojei Live Arenából közvetített finálén 23 ország, Oroszország mellett Fehéroroszország, Szerbia, az Egyesült Államok, Brazília, Dél-Afrika, az Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom, Etiópia, India, Kazahsztán, Katar, Kína, Kenya, Kuba, Kirgizisztán, Kolumbia, Madagaszkár, Szaúd-Arábia, Tádzsikisztán, Üzbegisztán, Venezuela és Vietnam vett részt. A gálát a Pervij Kanal élőben közvetítette, globális nézettsége az előzetes becslések szerint elérhette az egymilliárdot. A helyszínen mintegy 11 ezer néző gyűlt össze. A műsort orosz, kínai és angol nyelven konferálták a műsorvezetők.

Vlagyimir Putyin orosz elnök videoüdvözletet intézett a dalfesztivál részvevőihez, amelyben a versenyt az év legjobban várt kulturális eseményének nevezte, amely elősegíti a kulturális párbeszéd fejlődését, és erősíti a népek közötti barátságot. Úgy vélekedett, hogy az Intervízió, megőrizve hűségét a hagyományokhoz, új dimenziókat nyer.

A hagyományos értékek és a kultúrák sokszínűségének tisztelete a verseny alapgondolata, amely a résztvevőket művészi csúcsok elérésére inspirálja”

– fogalmazott az elnök üzenetében.

A tévéműsorban megszólaltatták a versenyt a helyszínen szemlélő Szergej Lavrov orosz külügyminisztert, aki kiváló ötletnek nevezte az egykor a szocialista országok számára létrehozott Intervíziós Dalfesztivál újjáélesztését. Mint mondta, az eredeti elképzelés az volt, hogy a részvevők a BRICS országok és partnereik legyenek, de amikor a verseny híre elterjedt, a BRICS-től földrajzilag távoli országok is úgy döntöttek, hogy jelölnek előadókat.