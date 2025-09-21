Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 21.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Szergej Lavrov eurovíziós dalfesztivál Oroszország Vlagyimir Putyin

A hagyományos kultúrát népszerűsítő kihívót kapott az Eurovíziós Dalfesztivál (VIDEÓ)

2025. szeptember 21. 10:55

Jövőre Szaúd-Arábia fog helyszínt biztosítani a versenynek. Valószínűleg ott sem lesznek sátánista és LMBTQ-fellépők.

2025. szeptember 21. 10:55
null

A vietnami Duc Phuc nyerte meg szombat este Oroszországban

az Eurovíziós Dalfesztivál hagyományos értékeket közvetítő alternatívájaként felélesztett Intervízió '25 dalversenyt.

A győztesről a részvevő országokat képviselő szakmai zsűri döntött. Bejelentették, hogy jövőre Szaúd-Arábia fogja megrendezni az Intervíziót.

Közvetlenül a tervezett fellépése előtt jelentették be, hogy az Egyesült Államok által nevezett, amerikai és ausztrál kettős állampolgár énekesnő és producer, Vassy (Vasiliki Karagiorgos), „a szervezőktől és az amerikai delegációtól független okok miatt” visszalép az ausztrál kormány politikai nyomása miatt. Közölték, hogy az Egyesült Államok továbbra is teljes jogú résztvevője marad az Intervíziónak, és a nemzetközi zsűriben Joe Lynn Turner, a Deep Purple és a Rainbow egykori énekese képviseli. Maga Vassy Brandon Howard amerikai énekes helyére „ugrott” volna be, aki szerdán „előre nem látott családi okokra hivatkozva” lemondta a fellépését.

Az Oroszországot képviselő, sokak által favoritnak tekintett Saman, a fellépését követően, a színpadról arra kérte a zsűrit, hogy a fellépését ne értékelje, mert a vendégszeretet törvényei szerint nem pályázik a győzelemre, a hazája már a verseny megrendezésével nyert.

A moszkvai régióban lévő novoivanovszkojei Live Arenából közvetített finálén 23 ország, Oroszország mellett Fehéroroszország, Szerbia, az Egyesült Államok, Brazília, Dél-Afrika, az Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom, Etiópia, India, Kazahsztán, Katar, Kína, Kenya, Kuba, Kirgizisztán, Kolumbia, Madagaszkár, Szaúd-Arábia, Tádzsikisztán, Üzbegisztán, Venezuela és Vietnam vett részt. A gálát a Pervij Kanal élőben közvetítette, globális nézettsége az előzetes becslések szerint elérhette az egymilliárdot. A helyszínen mintegy 11 ezer néző gyűlt össze. A műsort orosz, kínai és angol nyelven konferálták a műsorvezetők.

Vlagyimir Putyin orosz elnök videoüdvözletet intézett a dalfesztivál részvevőihez, amelyben a versenyt az év legjobban várt kulturális eseményének nevezte, amely elősegíti a kulturális párbeszéd fejlődését, és erősíti a népek közötti barátságot. Úgy vélekedett, hogy az Intervízió, megőrizve hűségét a hagyományokhoz, új dimenziókat nyer.

A hagyományos értékek és a kultúrák sokszínűségének tisztelete a verseny alapgondolata, amely a résztvevőket művészi csúcsok elérésére inspirálja”

– fogalmazott az elnök üzenetében.

A tévéműsorban megszólaltatták a versenyt a helyszínen szemlélő Szergej Lavrov orosz külügyminisztert, aki kiváló ötletnek nevezte az egykor a szocialista országok számára létrehozott Intervíziós Dalfesztivál újjáélesztését. Mint mondta, az eredeti elképzelés az volt, hogy a részvevők a BRICS országok és partnereik legyenek, de amikor a verseny híre elterjedt, a BRICS-től földrajzilag távoli országok is úgy döntöttek, hogy jelölnek előadókat.

(MTI)

Nyitókép forrása: Olesya KURPYAYEVA / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
•••
2025. szeptember 21. 12:49 Szerkesztve
OK, hogy meghívás alapon megy, de a magyaroknak ott kellene indulnia. Az Eurovizói olyan szinten átpolitizált, mint ami errefelé az 50-es években volt divat.
Válasz erre
1
0
satrafa-2
2025. szeptember 21. 12:33
Még csak az elejét néztem meg, de lenyűgözött a látvány. A kínai énekes szintén lenyűgözött, hát ilyen is van. :)) Úgy hívják, hogy Wang Xi.
Válasz erre
0
0
Treeoflife
2025. szeptember 21. 11:48
Ez egy sportszerű "kihívás" az Eurovízió felé. Nagyobb nézettséget fog jelenteni rövid időn belül, mint amilyen volt az eddigi "buzi-dili"
Válasz erre
7
0
survivor
2025. szeptember 21. 11:41
Ha az USA ott van....miről beszelünk ???🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!