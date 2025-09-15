Mert akkor egy sajtótájtékoztató alatt sikerül egymásnak ellentmondó kijelentéseket tenni. Például az orosz drónok azért léptek be a lengyel légtérbe, hogy teszteljék a NATO reakcióját nem fér össze azzal, hogy az orosz drónok nem érték el a célpontjaikat, ezért nem okoztak károkat.

Most vagy provokáltak és teszteltek, vagy célpontokat támadtak, amiket nem értek el, mert lelőtték őket. A kettő kizárja egymást.

Legalább tudnátok jól hazudni, ha már baromságokról akartok meggyőzni!”