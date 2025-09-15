Ft
drónos légtér NATO

Most vagy provokáltak és teszteltek, vagy célpontokat támadtak, amiket nem értek el, mert lelőtték őket

2025. szeptember 15. 13:41

A hazudozás egy intellektuális műfaj. Aki hülye, az inkább ne hazudjon!

2025. szeptember 15. 13:41
null
Ambrózy Áron
Ambrózy Áron
„Sikorski lengyel külügyminiszter minapi drónos szövegelése kapcsán megint el kell mondanom, hogy a hazudozás egy intellektuális műfaj. Aki hülye, az inkább ne hazudjon! 

Mert akkor egy sajtótájtékoztató alatt sikerül egymásnak ellentmondó kijelentéseket tenni. Például az orosz drónok azért léptek be a lengyel légtérbe, hogy teszteljék a NATO reakcióját nem fér össze azzal, hogy az orosz drónok nem érték el a célpontjaikat, ezért nem okoztak károkat.

Most vagy provokáltak és teszteltek, vagy célpontokat támadtak, amiket nem értek el, mert lelőtték őket. A kettő kizárja egymást. 

Legalább tudnátok jól hazudni, ha már baromságokról akartok meggyőzni!”

Nyitókép: X / SlavicFreeSpirit

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Syr Wullam
2025. szeptember 15. 15:13
Teszteléssel provokáltak. Vö. "kérdéssel provokált az újságíró". 🧐
1
0
Obsitos Technikus
2025. szeptember 15. 15:04
Ebből a zavarodottságból nem csak az látszik, hogy Almafáné egy debil, hanem az is, hogy ha összevissza hazudoznak, akkor az bizony úgy történt, hogy meg sem történt, Másnap reggelre kitettek a lengyel mezőkre pár, az ukránoktól kapott, összeszigszalagozott orosz drónt corpus delicti gyanánt, casus belli céljából.
2
0
Kanmacska
2025. szeptember 15. 14:36
Hová lett a megmaradt 16 drón? Kifogyott az üzemanyag és leszálltak Zavaró drónok voltak. De mit zavartak és miért, ha berepülésüket nem követte támadás?
3
0
Upuaut
2025. szeptember 15. 13:53
A károkat a lelőtt és így lezuhant drónok okozták. Egyszer már mondták, hogy ezek felderítő drónok voltak.
3
0
