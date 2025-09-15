„Drónfalat” építene a NATO Oroszország ellen – de mi is ez?
A Lengyelországot ért légtérsértés, majd a románok tehetetlenkedése komoly figyelmeztetés volt Európának.
A hazudozás egy intellektuális műfaj. Aki hülye, az inkább ne hazudjon!
„Sikorski lengyel külügyminiszter minapi drónos szövegelése kapcsán megint el kell mondanom, hogy a hazudozás egy intellektuális műfaj. Aki hülye, az inkább ne hazudjon!
Mert akkor egy sajtótájtékoztató alatt sikerül egymásnak ellentmondó kijelentéseket tenni. Például az orosz drónok azért léptek be a lengyel légtérbe, hogy teszteljék a NATO reakcióját nem fér össze azzal, hogy az orosz drónok nem érték el a célpontjaikat, ezért nem okoztak károkat.
Most vagy provokáltak és teszteltek, vagy célpontokat támadtak, amiket nem értek el, mert lelőtték őket. A kettő kizárja egymást.
Legalább tudnátok jól hazudni, ha már baromságokról akartok meggyőzni!”
