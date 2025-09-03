„Miért akarnánk unióban lenni egy olyan országgal, amelyik agyonveri az állampolgárainkat?” – tette fel a kérdést Menczer Tamás (VIDEÓ)

Ismét elhurcoltak egy magyart Kárpátalján az ukrán katonák. Ezen kapcsán Menczer Tamás Sebestyén József esetére figyelmeztet, ami bármikor megismétlődhet. „Az ukrán katonák, akik agyonverték Sebestyén Józsefet, utólag azt állítják, nem ők ölték meg a magyar állampolgárt” – derül ki Menczer Tamás Harcosok Klubjában tett nyilatkozatából.

Olyan vizsgálatot kellene lefolytatni, ahol az elkövetők nincsenek benne a vizsgáló személyek listájában”

– fogalmaz a kommunikációs igazgató.

„A magyar kormány felszólította az Uniót, hogy vegye fel az erre vonatkozó szankciós listájára Ukrajnát” – mondta Menczer Tamás. Azonban erre a kérésre Brüsszel nem reagált, körülveszi a helyzetet egy „digitális csend”.

Ezen bűncselekmény elhallgatásának az oka, hogy Ukrajna tovább haladhasson az EU-s csatlakozás útján, hiszen hogyan lehetne az Európai Unió tagja egy olyan ország, ahol valakit agyonvernek, mert nem akar háborúba menni„

– fogalmazott az országgyűlési képviselő.

Magyarország álláspontját igazolta még Menczer Tamás azzal az állításával is, hogy Sebestyén József magyar állampolgár volt. „Mirt akarnánk egy olyan országgal unióban lenni, amelyik agyonveri az állampolgárainkat”.

Nyitókép: Bruzák Noémi

