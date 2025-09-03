Ft
háború Menczer Tamás Ukrajna Sebestyén József Európai Unió

„Miért akarnánk unióban lenni egy olyan országgal, amelyik agyonveri az állampolgárainkat?” – tette fel a kérdést Menczer Tamás (VIDEÓ)

2025. szeptember 03. 16:44

Ukrajna nem EU tagjelöltként viselkedik. Brüsszel csendbe burkolózik az ügyben.

2025. szeptember 03. 16:44
null

Ismét elhurcoltak egy magyart Kárpátalján az ukrán katonák. Ezen kapcsán Menczer Tamás Sebestyén József esetére figyelmeztet, ami bármikor megismétlődhet. „Az ukrán katonák, akik agyonverték Sebestyén Józsefet, utólag azt állítják, nem ők ölték meg a magyar állampolgárt” – derül ki Menczer Tamás Harcosok Klubjában tett nyilatkozatából.

Olyan vizsgálatot kellene lefolytatni, ahol az elkövetők nincsenek benne a vizsgáló személyek listájában” 

– fogalmaz a kommunikációs igazgató.

A magyar kormány felszólította az Uniót, hogy vegye fel az erre vonatkozó szankciós listájára Ukrajnát” – mondta Menczer Tamás. Azonban erre a kérésre Brüsszel nem reagált, körülveszi a helyzetet egy „digitális csend”. 

Ezen bűncselekmény elhallgatásának az oka, hogy Ukrajna tovább haladhasson az EU-s csatlakozás útján, hiszen hogyan lehetne az Európai Unió tagja egy olyan ország, ahol valakit agyonvernek, mert nem akar háborúba menni„

– fogalmazott az országgyűlési képviselő.

Magyarország álláspontját igazolta még Menczer Tamás azzal az állításával is, hogy Sebestyén József magyar állampolgár volt. „Mirt akarnánk egy olyan országgal unióban lenni, amelyik agyonveri az állampolgárainkat”.

Nyitókép: Bruzák Noémi

***

 

 

piramis-2
2025. szeptember 03. 17:10
Jogos.
csulak
2025. szeptember 03. 17:01
nem szavazzuk meg, es kesz!
mr-nem-semmi
2025. szeptember 03. 16:59
És ha mégis belépne, akkor már nem csak a sajátjait verné agyon! Vajon ez Nyugat-Európa XXI. sz-i álma? Tényleg ezt akarják a nyugati választók, vagy csak a nagyon szűk, korrupt, idióta vezetői bagázs?
elégia
2025. szeptember 03. 16:50
Nem, nem, soha!
