Megtalálták az évszázados halálcsapdát: 700 év alatt sem tűnnek el Ukrajna taposóaknái

Az ukrajnai háború kirobbanása óta körülbelül 4000 ukrán civil halt meg fel nem robbant lőszerek miatt, és további 1000 ember sérült meg – írta az Unherd. Közel három évnyi háború után az ENSZ becslése szerint Ukrajna területének csaknem 140 000 négyzetkilométere, vagyis körülbelül az ország 20 százaléka szennyezett robbanótestekkel.

A lövedékektől a kézigránátokig a veszélyes tárgyak nagy része véletlenül maradt hátra, kilőtték és elfeledték őket, amíg valaki meg nem találja őket. Az aknáktól a csapdákig azonban számos fegyvert szándékosan helyeztek el. Összességében ez azt jelenti, hogy

Ukrajna hatalmas területei még a harcok végeztével is veszélyesek maradnak – talán évtizedekig vagy akár évszázadokig.

Ennek következményei messze túlmutatnak a Donbászon. A hagyományos aknák viszonylag egyszerűek. Egy egyszerű robbanószerkezetből állnak, amely lépésre aktiválódik, és sokukat kifejezetten arra tervezték, hogy az áldozat testét „csak” roncsoljanak. Akár kilenc kilogramm súlyúak is lehetnek, méretük a hokikorongtól a cipősdobozig terjed. Oroszország egyedül 2022 óta körülbelül kétmillió gyalogsági aknát telepített Ukrajna területén. Az utóbbi időben az aknákat viszont egyre inkább drónok váltják fel.