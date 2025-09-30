Két hihetetlen fordulat egyszerre: Von der Leyent saját országa támadta hátba, Merz pedig a nemzeti kormányok mellett kardoskodott

Brüsszel ezúttal túl messzire ment: az összes vörös vonalat átlépte Ursula von der Leyen
Az Európai Unió évtizedek óta jól működő Közös Agrárpolitikáját tenné tönkre az Európai Bizottság – tömegtüntetésre készülnek a gazdák.
Von der Leyen az EU-t föderális irányba terelte, míg Friedrich Merz szerint a kulcskérdésekben a nemzeti kormányoknak kell dönteniük.
Friedrich Merz nemrég üzletemberek előtt úgy fogalmazott: „botot kell tennünk a brüsszeli gépezet küllői közé” – írja a Bloomberg.
Szavai világos üzenetet hordoznak:
Berlin nem hajlandó elfogadni, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, a tagállamok rovására bővítse hatáskörét.
Von der Leyen az elmúlt években egyre inkább a Bizottság kezébe vonta az uniós válságkezelést, és föderális irányba terelte az EU-t. Merz ezzel szemben visszavenne a brüsszeli túlhatalomból, hangsúlyozva, hogy a nemzeti kormányoknak kell dönteniük kulcskérdésekben, mint a kereskedelem, a költségvetés, a zöldpolitika vagy a védelem.
Már hivatalba lépése után röviddel szembement Von der Leyennel: elutasította a Bizottság 2000 milliárd eurós költségvetési bővítési tervét és a közös új adók ötletét.
Merz világossá tette, hogy Németország nem engedheti, hogy Brüsszel határozza meg a katonai kiadásokat vagy a külpolitikai lépéseket. Amikor Von der Leyen Ukrajnába küldött csapatokat vizionált, a német kancellár azonnal kijavította: „az Európai Uniónak ehhez nincs felhatalmazása”.
A CDU politikusai szerint Merznek sikerülnie kell megállítani Brüsszel hatáskörbővítését, ha Németország versenyképességét meg akarja védeni. Egy uniós tisztviselő szerint ugyanakkor Merz ambíciói paradox módon erősíthetik az EU-t, hiszen a közösség Németország nélkül nem működhet.
Bár Merz és Von der Leyen ugyanahhoz a pártcsaládhoz tartoznak, politikai vízióik gyökeresen eltérnek: Von der Leyen föderálisabb Európát építene, Merz viszont megállítaná ezt a folyamatot.
A német kancellár egyértelműen fogalmazott: „az emberek úgy érzik, Brüsszel egyre jobban beleszól a mindennapjaikba olyan hatáskörökkel, amelyekkel az EU egyszerűen nem rendelkezik”. Érdemes megjegyezni, hogy Merz ezen a téren sok tekintetben közel áll a Patrióták álláspontjához.
