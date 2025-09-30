Két hihetetlen fordulat egyszerre: Von der Leyent saját országa támadta hátba, Merz pedig a nemzeti kormányok mellett kardoskodott

Friedrich Merz nemrég üzletemberek előtt úgy fogalmazott: „botot kell tennünk a brüsszeli gépezet küllői közé” – írja a Bloomberg.

Szavai világos üzenetet hordoznak:

Berlin nem hajlandó elfogadni, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, a tagállamok rovására bővítse hatáskörét.

Von der Leyen az elmúlt években egyre inkább a Bizottság kezébe vonta az uniós válságkezelést, és föderális irányba terelte az EU-t. Merz ezzel szemben visszavenne a brüsszeli túlhatalomból, hangsúlyozva, hogy a nemzeti kormányoknak kell dönteniük kulcskérdésekben, mint a kereskedelem, a költségvetés, a zöldpolitika vagy a védelem.

Már hivatalba lépése után röviddel szembement Von der Leyennel: elutasította a Bizottság 2000 milliárd eurós költségvetési bővítési tervét és a közös új adók ötletét.