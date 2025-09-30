Ft
Ft
17°C
8°C
Ft
Ft
17°C
8°C
09. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Klub
Ursula von der Leyen Friedrich Merz Európai Unió

Két hihetetlen fordulat egyszerre: Von der Leyent saját országa támadta hátba, Merz pedig a nemzeti kormányok mellett kardoskodott

2025. szeptember 30. 22:35

Von der Leyen az EU-t föderális irányba terelte, míg Friedrich Merz szerint a kulcskérdésekben a nemzeti kormányoknak kell dönteniük.

2025. szeptember 30. 22:35
null

Friedrich Merz nemrég üzletemberek előtt úgy fogalmazott: „botot kell tennünk a brüsszeli gépezet küllői közé” – írja a Bloomberg

Szavai világos üzenetet hordoznak: 

Berlin nem hajlandó elfogadni, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, a tagállamok rovására bővítse hatáskörét.

Von der Leyen az elmúlt években egyre inkább a Bizottság kezébe vonta az uniós válságkezelést, és föderális irányba terelte az EU-t. Merz ezzel szemben visszavenne a brüsszeli túlhatalomból, hangsúlyozva, hogy a nemzeti kormányoknak kell dönteniük kulcskérdésekben, mint a kereskedelem, a költségvetés, a zöldpolitika vagy a védelem.

Már hivatalba lépése után röviddel szembement Von der Leyennel: elutasította a Bizottság 2000 milliárd eurós költségvetési bővítési tervét és a közös új adók ötletét. 

Németország vezető szerepe

Merz világossá tette, hogy Németország nem engedheti, hogy Brüsszel határozza meg a katonai kiadásokat vagy a külpolitikai lépéseket. Amikor Von der Leyen Ukrajnába küldött csapatokat vizionált, a német kancellár azonnal kijavította: „az Európai Uniónak ehhez nincs felhatalmazása”.

A CDU politikusai szerint Merznek sikerülnie kell megállítani Brüsszel hatáskörbővítését, ha Németország versenyképességét meg akarja védeni. Egy uniós tisztviselő szerint ugyanakkor Merz ambíciói paradox módon erősíthetik az EU-t, hiszen a közösség Németország nélkül nem működhet.

Régi riválisok, új konfliktus

Bár Merz és Von der Leyen ugyanahhoz a pártcsaládhoz tartoznak, politikai vízióik gyökeresen eltérnek: Von der Leyen föderálisabb Európát építene, Merz viszont megállítaná ezt a folyamatot.

A német kancellár egyértelműen fogalmazott: „az emberek úgy érzik, Brüsszel egyre jobban beleszól a mindennapjaikba olyan hatáskörökkel, amelyekkel az EU egyszerűen nem rendelkezik”. Érdemes megjegyezni, hogy Merz ezen a téren sok tekintetben közel áll a Patrióták álláspontjához.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
virag-os
2025. szeptember 30. 22:53
„az emberek úgy érzik, Brüsszel egyre jobban beleszól a mindennapjaikba olyan hatáskörökkel, amelyekkel az EU egyszerűen nem rendelkezik”. Ezért kell egy kicsit visszafogni a gyeplőt mert az emberek átlátnak rajtuk. De csak egyet hátra és kettőt előre. A cél eléréséhez majd megtalálják az eszközt is. Majd a migránsokkal megoldják. Ugyan ahhoz a klikkhez tartoznak.
Válasz erre
0
0
Palmoilfree
2025. szeptember 30. 22:52
Kezdek most már semmit nem érteni.
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2025. szeptember 30. 22:43
Szavak, kontra tettek!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!