09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Ukrajna Donald Tusk

„Irány a front!” – súlyos ukránellenes támadás történt Lengyelországban

2025. szeptember 15. 22:23

Egy nappal korábban Donald Tusk lengyel miniszterelnök nyilvánosan figyelmeztetett az országban erősödő ukránellenes hangulatra.

2025. szeptember 15. 22:23
null

Egy ukrán rendszámú autót rongáltak meg a lengyelországi Wroclawban: az ismeretlen elkövető a jármű motorháztetejére és oldalára felfestette a „Na front” („Irány a front!”) feliratot, és eltávolította az autó ukrán rendszámtábláit – számolt be a karpathir.com

Az üzenet világos fenyegetést hordozott, egyértelműen a háborús bevonulásra szólítva fel az autó tulajdonosát.

Az eset különösen súlyos fényt vet arra, hogy mindössze egy nappal korábban Donald Tusk lengyel miniszterelnök nyilvánosan figyelmeztetett az országban erősödő ukránellenes hangulatra. Tusk szerint az ilyen tendenciák veszélyeztetik a két ország közötti szolidaritást, és aláássák a társadalmi együttműködést, így a történtek egyre fokozódó politikai és társadalmi feszültséget jeleznek.

Nyitókép: karpathir.com

Toma78
2025. szeptember 15. 23:44
Tusk homlokára is ezl kellene bele vésni...Mondjuk neki nincs rendszám táblája de azért két egészséges pofont megérdemrlne hozzá...Hátha helyre ugrana az a csöpp agya ami abban a sok kaposztalében uszkál...🖕😁🖕
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. szeptember 15. 23:25
Miért vette le az ukrán rendszámtáblát? Egyébként az EU székházra is felvetitheti valaki miközben ursi harci izgatót mond. Ami kétféleképpen is értelmezhetö lenne😀
Válasz erre
0
0
Zsolt75
2025. szeptember 15. 23:22
Azért ennél azért találhattak volna komolyabb autót, amit így megtréfálnak ..
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
2025. szeptember 15. 23:22
Milyen szar, hoholszopó cikk. Miért pont hoholisztáni lapból kell szemlézni? A sztorit már előbb láttam orosz lapon, ott a térdüket csapkodják a röhögéstől.
Válasz erre
0
0
