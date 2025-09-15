„Irány a front!” – súlyos ukránellenes támadás történt Lengyelországban

Egy ukrán rendszámú autót rongáltak meg a lengyelországi Wroclawban: az ismeretlen elkövető a jármű motorháztetejére és oldalára felfestette a „Na front” („Irány a front!”) feliratot, és eltávolította az autó ukrán rendszámtábláit – számolt be a karpathir.com.

Az üzenet világos fenyegetést hordozott, egyértelműen a háborús bevonulásra szólítva fel az autó tulajdonosát.

Az eset különösen súlyos fényt vet arra, hogy mindössze egy nappal korábban Donald Tusk lengyel miniszterelnök nyilvánosan figyelmeztetett az országban erősödő ukránellenes hangulatra. Tusk szerint az ilyen tendenciák veszélyeztetik a két ország közötti szolidaritást, és aláássák a társadalmi együttműködést, így a történtek egyre fokozódó politikai és társadalmi feszültséget jeleznek.