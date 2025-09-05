Hatalmas botrány tört ki Lengyelországban: romántól kapott nagy elismerést Orbán

Üzent Orbánnak a magyarellenes román elnökjelölt – és tett egy felajánlást
George Simion szerint Magyarországnak és Romániának össze kell fognia.
Nem fogadták jól a lengyel gazdasági fórumon, hogy az AUR első embere Magyarország miniszterelnökét Európa és a keresztény civilizáció vezetőjének nevezte.
George Simion, a román AUR párt elnöke a lengyelországi Karpacz-ban rendezett Gazdasági Fórumon diplomáciai vihart kavart azzal, hogy Orbán Viktort „Európa és a keresztény civilizáció vezetőjének” nevezte, kiemelve Magyarország szerepét és Orbán családpolitikáját.
Az Adevarul beszámolója alapján
Simion azt mondta, sok erdélyi magyar konzervatív követi Orbánt.
Ugyanitt élesen bírálta Donald Tusk lengyel miniszterelnököt – szerinte Tusk Berlin és Ursula von der Leyen bábja –, valamint elutasította az EU zöld megállapodását is.
Nyitókép: AFP/Artur Widak
