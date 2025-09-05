Ft
Gazdasági Fórum George Simion Magyarország AUR Orbán Viktor Donald Tusk

Hatalmas botrány tört ki Lengyelországban: romántól kapott nagy elismerést Orbán

2025. szeptember 05. 10:01

Nem fogadták jól a lengyel gazdasági fórumon, hogy az AUR első embere Magyarország miniszterelnökét Európa és a keresztény civilizáció vezetőjének nevezte.

2025. szeptember 05. 10:01
null

George Simion, a román AUR párt elnöke a lengyelországi Karpacz-ban rendezett Gazdasági Fórumon diplomáciai vihart kavart azzal, hogy Orbán Viktort „Európa és a keresztény civilizáció vezetőjének” nevezte, kiemelve Magyarország szerepét és Orbán családpolitikáját.

Az Adevarul beszámolója alapján

Simion azt mondta, sok erdélyi magyar konzervatív követi Orbánt.

Ugyanitt élesen bírálta Donald Tusk lengyel miniszterelnököt – szerinte Tusk Berlin és Ursula von der Leyen bábja –, valamint elutasította az EU zöld megállapodását is.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Artur Widak

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Gintonic68
2025. szeptember 05. 10:59
Kérek egy kávét! 😄
Szamóca bácsi
2025. szeptember 05. 10:47
innen látszik, hogy Orbánnak már megint igaza volt, amikor nem utasította el Simion feléje tett gesztusait, aki habár nem lett román elnök, de most mégis Magyarország érdekében lép fel (az AUR nem Magyarország elleni hangolása mindenképpen előnyös!), mint a globális hatalmi elit félreállított áldozatának pózában tündökölve, nem mellesleg egyengetve az utat a patrióták és az ECR egyesülése előtt.
oberennsinnen49
•••
2025. szeptember 05. 10:32 Szerkesztve
Egy magyar-román politikai kiegyezés: rémálom Brüsszelben.
Szamóca bácsi
2025. szeptember 05. 10:30
furcsa érzés, amikor egy román soviniszta párt emberétől hallod ezeket a szavakat.
