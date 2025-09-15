Ft
Charlie Kirk gyilkosság Toronto

Felfoghatatlan: tízéves gyerekekkel nézette meg Charlie Kirk halálát egy tanár, majd kijelentette, hogy megérdemelte

2025. szeptember 15. 18:13

A szülők megdöbbentek, a tanár ellen eljárást indítottak.

2025. szeptember 15. 18:13
null

Döbbenetes és elfogadhatatlan incidens rázta meg a torontói Corvette Junior Public School közösségét, miután kiderült, hogy egy tanár az ötödik osztályos, 10-11 éves diákoknak megmutatta Charlie Kirk meggyilkolásáról a nyers, cenzúrázatlan videót – írja a notthebee.com

A szülők mélységes felháborodással fogadták a hírt, hogy gyermekeiket egy ilyen erőszakos és traumatikus felvétel megtekintésére kényszerítették, ráadásul a tanár állítólag azt is kijelentette, 

hogy Kirk „megérdemelte” a sorsát.

A történtekre reagálva a szülők azonnal magyarázatot követeltek az iskolától. Jennifer Koptie igazgató egy levélben „rendkívül nyugtalanítónak és teljesen elfogadhatatlannak” nevezte az esetet, és megerősítette, hogy a tanárt azonnal adminisztratív szabadságra helyezték, amíg a Toronto District School Board kivizsgálja az ügyet. 

A vizsgálat jelenleg is zajlik, hogy pontosan feltárják, mi történt, és milyen kontextusban került sor a videó lejátszására. 

Az előzetes információk szerint a tanár egy francia immerziós osztályban helyettesített, amikor a felvételt – állítólag többször is – bemutatta, miközben a diákokkal Kirk haláláról és annak „indokoltságáról” beszélt. Beszámolók szerint a tanár az elkövetőt dicsőítette, és Kirköt a nácikhoz hasonlította, miközben a politikia aktivista „antifasiszta és transzellenes” nézeteiről beszélt a gyerekeknek.

Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

***

 

