Felfoghatatlan: tízéves gyerekekkel nézette meg Charlie Kirk halálát egy tanár, majd kijelentette, hogy megérdemelte

Döbbenetes és elfogadhatatlan incidens rázta meg a torontói Corvette Junior Public School közösségét, miután kiderült, hogy egy tanár az ötödik osztályos, 10-11 éves diákoknak megmutatta Charlie Kirk meggyilkolásáról a nyers, cenzúrázatlan videót – írja a notthebee.com.

A szülők mélységes felháborodással fogadták a hírt, hogy gyermekeiket egy ilyen erőszakos és traumatikus felvétel megtekintésére kényszerítették, ráadásul a tanár állítólag azt is kijelentette,

hogy Kirk „megérdemelte” a sorsát.

A történtekre reagálva a szülők azonnal magyarázatot követeltek az iskolától. Jennifer Koptie igazgató egy levélben „rendkívül nyugtalanítónak és teljesen elfogadhatatlannak” nevezte az esetet, és megerősítette, hogy a tanárt azonnal adminisztratív szabadságra helyezték, amíg a Toronto District School Board kivizsgálja az ügyet.