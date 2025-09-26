Ft
09. 26.
péntek
háború Magyarország Vlagyimir Putyin Kaja Kallas Európai Bizottság

Ez a nap is eljött: Kaja Kallas nem büntetné tovább Magyarországot, más tervet eszelt ki

2025. szeptember 26. 11:13

Az Európai Bizottság külügyi főképviselője szerint a magyar és szlovák olaj- és gázvásárlás Oroszországtól továbbra is finanszírozza Vlagyimir Putyin háborúját.

2025. szeptember 26. 11:13
null

Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnöke és külügyi főképviselője szerint a magyar és szlovák olaj- és gázvásárlás továbbra is finanszírozza Vlagyimir Putyin háborúját – írja a horvát Index.

Kallas hangsúlyozta:

léteznek alternatív energiaforrások, de nem támogatja Magyarország vagy Szlovákia szankcionálását, inkább ösztönözné őket a váltásra.

Donald Trump amerikai elnök viszont a legutóbbi sajtótájékoztatóján határozottan megvédte a magyar és a szlovák álláspontot, miután telefonon beszélt Orbán Viktorral.

Nyitókép: AFP/Timothy A. Clary

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

