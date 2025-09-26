Ez a nap is eljött: Kaja Kallas nem büntetné tovább Magyarországot, más tervet eszelt ki

Hatott Orbán Viktor telefonja: Donald Trump megértette, miért kell orosz olajat venniük a magyaroknak (VIDEÓ)
Az Ovális Irodában beszélt erről az amerikai elnök.
Az Európai Bizottság külügyi főképviselője szerint a magyar és szlovák olaj- és gázvásárlás Oroszországtól továbbra is finanszírozza Vlagyimir Putyin háborúját.
Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnöke és külügyi főképviselője szerint a magyar és szlovák olaj- és gázvásárlás továbbra is finanszírozza Vlagyimir Putyin háborúját – írja a horvát Index.
Kallas hangsúlyozta:
léteznek alternatív energiaforrások, de nem támogatja Magyarország vagy Szlovákia szankcionálását, inkább ösztönözné őket a váltásra.
Donald Trump amerikai elnök viszont a legutóbbi sajtótájékoztatóján határozottan megvédte a magyar és a szlovák álláspontot, miután telefonon beszélt Orbán Viktorral.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Ovális Irodában beszélt erről az amerikai elnök.
Nyitókép: AFP/Timothy A. Clary
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.