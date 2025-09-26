Ez a nap is eljött: Kaja Kallas nem büntetné tovább Magyarországot, más tervet eszelt ki

Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnöke és külügyi főképviselője szerint a magyar és szlovák olaj- és gázvásárlás továbbra is finanszírozza Vlagyimir Putyin háborúját – írja a horvát Index.

Kallas hangsúlyozta:

léteznek alternatív energiaforrások, de nem támogatja Magyarország vagy Szlovákia szankcionálását, inkább ösztönözné őket a váltásra.

Donald Trump amerikai elnök viszont a legutóbbi sajtótájékoztatóján határozottan megvédte a magyar és a szlovák álláspontot, miután telefonon beszélt Orbán Viktorral.