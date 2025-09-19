Ft
09. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa Magyarország migráció Orbán Viktor EU szuverenitás

Elképesztő elismerést kapott Magyarország – Orbán Viktort ezzel a hasonlattal még sohasem illették

2025. szeptember 19. 09:54

Konstantinos Bogdanos szerint Orbán Viktor miniszterelnök modern thermopülaiként zárja le a határokat, őrzi a szuverenitást és kultúrát, bizonyítva, hogy eltérő modell is működhet.

2025. szeptember 19. 09:54
null

A Brussels Signal véleménycikke szerint Európa nemzetei létükért küzdenek a tömeges bevándorlás és az EU „nyitott határok"-politikája miatt, amely veszélyezteti a kontinens kulturális és genetikai örökségét.

Konstantinos Bogdanos kiemelte Magyarországot, mint pozitív példát:

Orbán Viktor miniszterelnök modern thermopülaiként zárja le a határokat, őrzi a szuverenitást és kultúrát, bizonyítva, hogy eltérő modell is működhet.

A szerző hangsúlyozta, csak erős elhatározással lehet megőrizni az európai identitást, különben nőnek az ellentétek Kelet- és Nyugat-Európa között, ami akár az EU széthullásához vezethet.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

pemahe
2025. szeptember 19. 11:28
Tolvaj nem adja át a forrászónáját?
Ízisz
2025. szeptember 19. 11:20
Z. "vamonos-4 2025. szeptember 19. 10:05 Migralni csak oda szoktak, ahol jo Ezert nem mennek Magyarorszagra, einstein" Válasz erre 👆 Ízisz vamonos-4 2025. szeptember 19. 11:18 Z. Ezek a mindenre is alkalmatlan migránsok, a segélyért mennek nyugatra!!! Nem akarnak dolgozni beilleszkedni!!! De ezt mindenki nagyon jól tudja!!! Nálunk meg nem segélyalapu társadalom van, hanem munkára épülő!!! Nem is akarnak hozzánk jönni!!! Hála Istennek!!! De brüssze a kötelező betelepítést akarja véghezvinni, ahol nekünk is kötelezően ugyanazokat a szociális juttatásokat kellene adni, mint nyugaton!!! Akkor miért is mennének tovább tőlünk??? De ebből nem lesz nálunk semmi!!!, agyatlan szektás csíra!!! 💯❗👎😊
falcatus-2
2025. szeptember 19. 10:43
"Orbán Viktor miniszterelnök modern thermopülaiként zárja le a határokat, őrzi a szuverenitást és kultúrát, bizonyítva, hogy eltérő modell is működhet..." Itt van az eb elhantolva. Ez fáj nekik. Nem kicsit, hanem nagyon is. Ezért hánynak epét 0-24-ig.
patikus-3
2025. szeptember 19. 10:22
Thermopülaiként?! Huhh! Hulla hulla hátán, mind kimúltak. Ez olyan szép, Viktor? Itt fekszünk, Vándor, vidd hírül a spártaiaknak: Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza.
