Elképesztő elismerést kapott Magyarország – Orbán Viktort ezzel a hasonlattal még sohasem illették

A Brussels Signal véleménycikke szerint Európa nemzetei létükért küzdenek a tömeges bevándorlás és az EU „nyitott határok"-politikája miatt, amely veszélyezteti a kontinens kulturális és genetikai örökségét.

Konstantinos Bogdanos kiemelte Magyarországot, mint pozitív példát:

Orbán Viktor miniszterelnök modern thermopülaiként zárja le a határokat, őrzi a szuverenitást és kultúrát, bizonyítva, hogy eltérő modell is működhet.

A szerző hangsúlyozta, csak erős elhatározással lehet megőrizni az európai identitást, különben nőnek az ellentétek Kelet- és Nyugat-Európa között, ami akár az EU széthullásához vezethet.