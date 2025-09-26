Ft
09. 26.
péntek
menekültközpont rohamrendőrség Amszterdam rendőrkapitányság

Elegük lett a hollandoknak: megüzenték a migránsoknak, eddig és ne tovább!

2025. szeptember 26. 17:51

A holland rohamrendőrség egységeit az ország hat településén helyezték készenlétbe.

2025. szeptember 26. 17:51
null

Több holland városban is tüntettek újabb menekültközpontok és menekültszállások tervezett létrehozása ellen, a tiltakozás a gelderlandi Doetinchem, valamint az Amszterdam melletti Hoofddorp városában erőszakba torkollott, ahol a rendőrség hét-hét embert előállított – közölte a rendőrség tájékoztatását ismertetve a Dutch News című, angol nyelvű holland hírportál pénteken.

Wilbert Paulissen rendőrtiszt, a kelet-brabanti regionális rendőrkapitányság helyettes vezetője elmondta, a holland rohamrendőrség egységeit az ország hat településén helyezték készenlétbe a menekültközpontok és menekültszállások tervezett helyi létrehozása ellen csütörtök este tartott tiltakozások esetleges megfékezésére. A beszámoló kitért arra, hogy a doetinchemi tüntetésen a megmozdulás résztvevői holland zászlókat lengettek és táblákat emeltek magasba – egyebek mellett – olyan feliratokkal, mint 

Szabadulj meg a menekültközponttól”. 

A tüntetők egy csoportja pirotechnikai eszközökkel dobálta a rendőröket, közülük hét embert előállítottak. Hoofddorp menekültközpontja előtti tüntetés során szintén hét embert állítottak elő. A zavargások azután kezdődtek, hogy egy aktivista felgyújtotta a Korán egy példányát a tiltakozáson. A szembenálló csoportok pirotechnikai eszközöket és köveket dobáltak a rendőrökre. Megemlítették továbbá, hogy Nieuwerkerk aan den IJsselben több százan tüntettek az ellen, hogy mintegy 300 tartózkodási engedéllyel rendelkező menekültet és menedékkérőt szállásoljanak el a városon kívüli mezőgazdasági területeken létrehozott szállásokon. 

A megmozduláson több tucat rendőr és rohamrendőr volt jelen, de nem kellett beavatkozniuk. Heemskerkben az NH Nieuws regionális műsorszolgáltató arról számolt be, hogy legalább 300 ember gyűlt össze a városháza előtt. Noordwijkben, ahol már a hét elején is tartottak tiltakozásokat, csütörtökön egy embert előállítottak. Haarlemben is tüntetésekre került sor – jelentették.

(MTI)

Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP

 

tompika-2
2025. szeptember 26. 18:49
Már csak az a kérdés, hogy a rendőrök meddig fognak a saját népük ellen tenni? Amikor feloldhatatlanná válik az ellentmondás a valóság és a parancs között, amikor a megélhetést felülírja a valós érdek előtérbe kerülése, akkor eljön a pillanat, amikor megrendül az álságos hatalom löttyedt valaga. Isten mentsen meg mindenkit az akkor elszabaduló indulatoktól!
Búvár Kund
2025. szeptember 26. 18:41
Kezdenek észbekapni a holland focihuligánok! Ideje volt!
Szomszéd
2025. szeptember 26. 18:19
"A holland rohamrendőrség egységeit az ország hat településén helyezték készenlétbe." - A MIGRÁNSOK VÉDELMÉBEN!!! Hát, szerintem innen már nincs lejjebb, a köv. lépés már mindenkinek fájni fog. Kíváncsi vagyok, hogy a libsi-bolsik hogyan csalják majd el újból a hollandoknál is a választást.
Lami66
2025. szeptember 26. 18:13
Holland hülyék! Tessék határozottabban hozzájuk vágni a plüssmacikat, abból majd érteni fognak és hirtelen hasznos polgárai lesznek a holland társadalomnak.
