09. 06.
Ukrajna Andrij Szibiha Szijjártó Péter

Egyeztetésre hívta az ukrán külügyminiszter Szijjártót – ez lenne a téma

2025. szeptember 06. 20:25

Andrij Szibiha írásában hosszan bizonygatta, hogy Ukrajna EU-csatlakozása Magyarország nemzeti és biztonsági érdekeit szolgálja.

2025. szeptember 06. 20:25
null

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter arra kérte magyar kollégáját, Szijjártó Pétert, hogy találkozzanak és tárgyaljanak a vitás kérdésekről Ukrajna EU-tagságával kapcsolatban.

Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz nem jelent veszélyt Magyarországra. Épp ellenkezőleg: Magyarország nemzeti és biztonsági érdekeit szolgálja” 

– írta az ukrán tárcavezető az X-en, a magyar külgazdasági és külügyminiszternek címzett üzenetében.

Magyarország nemzetbiztonsági stratégiájából idézve hozzátette: „Magyarországnak érdeke egy erős és egységes Európa, amely továbbra is a sikeres integráció útján halad, és vonzó integrációs kilátásokat kínál”.

Szerinte Ukrajna EU-csatlakozása nem fenyegeti a magyar gazdákat sem, akik „egyetlen napra sem zárták le az ukrán-magyar határt, sőt, idén aktívan vásárolnak ukrán kukoricát”. Érvelése szerint Ukrajna csatlakozása az EU-hoz a magyar munkaerőpiacot sem veszélyezteti, „hiszen az orosz invázió előtt a magyar kormány előszeretettel hívott ukránokat Magyarországra dolgozni a szakképzett munkaerő hiányának pótlására”.

„A legfontosabb pedig, hogy a kárpátaljai magyar közösség támogatja Ukrajna EU-csatlakozását, miként azt vezetőik többször is nyilvánosan kijelentették. Érdekeik védelme a magyar alkotmányban is rögzítve van” – mutatott rá Szibiha.

A miniszter azt javasolta magyar hivatali partnerének, hogy az X-en folytatott „csatározás” helyett találkozzanak, és folytassanak érdemi párbeszédet. 

„Biztos vagyok abban, hogy tudunk jóhiszeműen tárgyalni pragmatikus megoldásokról nemzeteink közös békéje és biztonsága érdekében, egy egységes Európában” – zárta bejegyzését Andrij Szibiha.

(MTI)

Nyitókép: Mandiner-archív

Laszlo63
2025. szeptember 06. 21:17
Neeem, mi nem melengetünk kígyót a keblünkön!
Titi
2025. szeptember 06. 21:09
Ha nem megy csúnyán, megpróbálják szép szóval? Remélem elhajtja Szijjártó, mint a legyet! Nem emlékszem, hogy ukrán munkaerőt hívott volna a kormány 2022 előtt. A határt ugyan nem zárták le, de meghatározott termékek nem jöhettek be, és a gabona csak átmehetett az országon. Vásároltak magyarok ukrán kukoricát, főleg az ún. "nagyok", amibe sokan majdnem tönkre mentünk 2023-ban. Most is vásárolnak, amivel törik le az itthoni árakat, szóval qrva nagy károkat okoznak. Maradjanak csak kívül, rengeteg baj volt, van lesz velük, arról nem beszélve, hogy az ország java már nem is az ukránoké. Ja, és mi van a brüsszeli csavargók legnagyobb adujával, a jogállamisággal, a korrupcióval, a bírói függetlenséggel, stb?
h040183
2025. szeptember 06. 21:05
A MAGYAROK 2015 ELŐTTI JOGAIT VISSZAADJÁTOK? A TURULT VISSZASZERELITEK? Ez már lejárt lemez!!! Nem szabad bedőlni! Ezt már 30-szor eljatszották! Minden alkalommal mindent megigértek, aztán CSAK ROSSZABB LETT!
Takagi
2025. szeptember 06. 20:57
No, Nem.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.