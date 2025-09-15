Ft
háború Háború Ukrajnában nyelvtörvény Petro Porosenko Ukrajna Volodimir Zelenszkij

Egy kis időre fellélegezhetnek az oroszajkúak Ukrajnában: már az elnyomásukra sem jut pénz

2025. szeptember 15. 12:30

Nehéz helyzetben van a háborúban álló ország.

2025. szeptember 15. 12:30
null

Ukrajnában jelenleg nem tervezik a „nyelvi járőrök” alkalmazását, jelentette ki Olena Ivanovszka, az állami nyelv védelméért felelős biztos. Nyilatkozata szerint a „nyelvi járőrök” bevezetése nyomásként értelmezhető, ami destabilizálhatja a társadalmat. Különösen most, amikor az állam az erőforrásai többségét a védelmi szektorra költi, ami miatt nincs lehetőség a nyelvi programok támogatására – írja a TCH.

A téma nem új keletű. A Szabad Európa már 2021-ben is cikkezett az ügyről: „A »nyelvi járőrök« csak árthatnak, ha törvényt sértenek – vélik ukrán szakértők. A téma azután merült fel, hogy az ukrán nyelvtörvény kötelezővé tette a kereskedelemben az ukránul történő kiszolgálást. A betartását ellenőrző önkéntesek viszont kezdik átlépni az Államnyelv Védelmével Foglalkozó Hivatal előírásait” – írta még korábban a lap.

Az ukrán nyelvtörvényként ismert jogszabály aláírása Petro Porosenko elnök egyik utolsó intézkedése volt 2019-ben,

mielőtt átadta volna a hatalmat az orosz anyanyelvű Volodimir Zelenszkij elnöknek. A nyelvtörvény a magánéleten és a vallási szertartásokon kívül lényegében mindenhol kötelezően előírja az ukrán nyelv használatát. A nyelvtörvény elsősorban Ukrajna oroszajkú lakosságát célozza, akik az ország lakosságának több, mint az egyharmadát is kitehetik – emlékeztetett a lap.

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

