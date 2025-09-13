Ft
Ft
25°C
16°C
Ft
Ft
25°C
16°C
09. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
vadászgépek háború Háború Ukrajnában Németország NATO Dánia EU Európai Unió

Döntött Franciaország, Dánia és Németország: indulásra készen állnak a vadászgépek

2025. szeptember 13. 11:29

Gyorsan reagált a NATO.

2025. szeptember 13. 11:29
null

A NATO keleti szárnyának védelme elsőrendű fontosságú, ezért elindítjuk a Keleti Őrszem (Eastern Sentry) műveletet, amely tovább erősíti e régió védelmi helyzetét – jelentette ki a NATO-főtitkár pénteken Brüsszelben.

Mark Rutte, az európai szövetséges haderők főparancsnokával, Alexus Grynkewich tábornokkal tartott sajtótájékoztatót, amelynek keretében elmondta: a művelet a következő napokban indul, és számos szövetséges – köztük Dánia, Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország és mások – erőit vonja be, a hagyományos katonai képességeken túl. Az erőfeszítés részeként olyan elemek is lesznek, amelyek a drónhasználatból fakadó kihívások kezelésére szolgálnak – tette hozzá.

Rutte továbbá üdvözölte az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek a javaslatát egy közös uniós finanszírozású „drónfallal” kapcsolatban.

A főtitkár szerint az EU és a NATO szorosan együttműködik: a NATO a védelmi tervezést és követelményeket adja, az EU pedig az ipar és a finanszírozás terén tud hozzájárulni. Ezért minden uniós kezdeményezés, például a dróntechnológia fejlesztése, hasznos a közös védelem szempontjából – tette hozzá.

Alexus Grynkewich tábornok nyilatkozatában arról beszélt, hogy a Keleti Őrszem művelet átfogó és integrált védelmi rendszert alakít ki az északi térségtől a Fekete- és Földközi-tengerig, összekapcsolva a légi rendészeti és földi légvédelmi képességeket. „Ez a művelet rugalmasságot és erőt ad, lehetővé téve, hogy pontosan ott és akkor összpontosítsuk erőinket, ahol és amikor szükség van rá” – mondta.

Hozzátette: Franciaország, Dánia, az Egyesült Királyság és Németország már felajánlott vadászgépeket, hadihajókat és légvédelmi rendszereket.

A NATO emellett új, költséghatékony drónellenes technológiákat is gyorsított ütemben vezet be, hogy a művelet hosszú távon fenntartható legyen. „A keleti szárny az első védelmi vonalunk, de valójában az egész szövetséget védi. A művelet már most elkezdődik, de idő kell a teljes összehangoláshoz” – hangsúlyozta Grynkewich.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Antoine AGASSE / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 46 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2025. szeptember 13. 13:20
" Űrkőzet robbant szét az égbolton, bárki rátalálhat a darabjaira Origo "
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
•••
2025. szeptember 13. 13:18 Szerkesztve
Furcsa világ ez. A szírek mehetnek a németekhez Európába. Az afrikaiak is mehetnek az EU-ba. Az afgánok is. Angliába is mehet mindenki, ha van csónakja. Az oroszok nem mehetnek az EU-ba. Az oroszlakta Donbassba se mehetnek. Mármermiértnem? A franciák mehetnek Oroszországba. Szinészek is.
Válasz erre
0
0
counter-revolution
•••
2025. szeptember 13. 12:55 Szerkesztve
Zelenszkij bocsánatot kért már a két gazda halála miatt? El sem ismerte a zsidó féreg, hogy ukrán rakéta gyilkolt.
Válasz erre
3
0
titi77
2025. szeptember 13. 12:50
indulásra készen állnak. már csak azt kéne tudni, hová indulnának? itt az élő példa, hogyan kell a semmit eladni! de épp ilyen az "akaratosak koalíciója is"!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!