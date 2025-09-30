Ft
09. 30.
kedd
vita JD Vance Amerikában Fehér Házban alelnök Donald Trump

Donald Trump alelnöke figyelmeztetett: Ha a demokraták nem engednek, Amerikában már szerdán leállhatnak a közszolgáltatások

2025. szeptember 30. 09:32

Több ezer szövetségi alkalmazottat küldhetnek kényszerszabadságra.

2025. szeptember 30. 09:32
null

Úgy tűnik, hogy Donald Trump amerikai elnök és demokrata ellenfelei nem jutottak érdemi előrelépésre a Fehér Házban tartott találkozón, amelynek célja a kormányzati leállás elkerülése volt – számolt be a Reuters.

A vita tárgya a 1,7 billió dolláros „diszkrecionális”, azaz szabadon elkölthető kiadás, amely az állami ügynökségek működését finanszírozza – ez körülbelül a kormány teljes, 7 billió dolláros költségvetésének egynegyedét teszi ki.

A Fehér Ház találkozója előtt a demokraták egy olyan tervet javasoltak, amely 7-10 napra meghosszabbítaná a jelenlegi finanszírozást – ez időt adhatna egy hosszabb távú megállapodás kidolgozására. Ez azonban rövidebb lenne, mint a republikánusok által támogatott határidő, amely november 21-ig tolná ki a finanszírozást.

A leállás már szerdán megzavarhatna számos közszolgáltatást.

A találkozó után mindkét fél azt állította, hogy a másik lenne a hibás, ha a Kongresszus nem hosszabbítaná meg a kormányzati finanszírozást a keddi éjféli határidő (európai idő szerint szerda hajnali négy) előtt.

„Szerintem zárlat felé tartunk” – mondta JD Vance alelnök.

A demokraták szerint bármilyen megállapodásnak, amely meghosszabbítja a határidőt, meg kell őriznie a lejáró egészségügyi ellátási juttatásokat is. Trump republikánusai viszont azt követelik, hogy az egészségügyet és a költségvetést külön kérdésként kezeljék.

Ha a Kongresszus nem cselekszik, több ezer szövetségi alkalmazottat küldhetnek kényszerszabadságra – az űrkutatási hivataltól (NASA) a nemzeti parkokig – és számos közszolgáltatás leállna. A szövetségi bíróságok bezárhatnak, és a kisvállalkozásoknak szánt támogatások is késhetnek.

1981 óta 14 részleges kormányzati leállás történt, ezek többsége csak néhány napig tartott. A legutóbbi, egyben leghosszabb leállás 35 napig tartott 2018-2019-ben, Trump első elnöki ciklusa alatt, bevándorlási viták miatt.

Ezúttal az egészségügy áll a középpontban. Körülbelül 24 millió amerikai, aki az Affordable Care Act keretében kap egészségbiztosítást, magasabb költségekkel szembesülhet, ha a Kongresszus nem hosszabbítja meg az év végén lejáró ideiglenes adókedvezményeket. A republikánusok azt mondják, hajlandóak foglalkozni a kérdéssel, de nem egy átmeneti költségvetési csomag részeként. A demokraták aktivizálni akarják szavazóbázisukat a 2026-os félidős választások előtt, amikor a Kongresszus irányítása ismét tét lesz. Emiatt egységesen támogatják az egészségügyi javaslatot.

Nyitókép: Facebook / Donald J. Trump

***

