Donald Trump alelnöke figyelmeztetett: Ha a demokraták nem engednek, Amerikában már szerdán leállhatnak a közszolgáltatások

A vita tárgya a 1,7 billió dolláros „diszkrecionális”, azaz szabadon elkölthető kiadás, amely az állami ügynökségek működését finanszírozza – ez körülbelül a kormány teljes, 7 billió dolláros költségvetésének egynegyedét teszi ki.

A Fehér Ház találkozója előtt a demokraták egy olyan tervet javasoltak, amely 7-10 napra meghosszabbítaná a jelenlegi finanszírozást – ez időt adhatna egy hosszabb távú megállapodás kidolgozására. Ez azonban rövidebb lenne, mint a republikánusok által támogatott határidő, amely november 21-ig tolná ki a finanszírozást.