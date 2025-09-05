Ft
09. 05.
péntek
háború Von der Leyen Párizs Ukrajna

Brüsszel nem tűr kompromisszumot: Ukrajnát „megemészthetetlenné” tennék

2025. szeptember 05. 07:50

A végletekig mennek Von der Leyenék.

2025. szeptember 05. 07:50
null

Ukrajnát olyan országgá kell tenni, amely „megemészthetetlen” úgy a jelenlegi, mint a jövőbeli agresszorok számára – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke az Ukrajnát segítő nemzetközi koalíció tagjainak Párizsban tartott megbeszélését követően csütörtökön.

Ursula von der Leyen közleményében azt írta, az Ukrajnának nyújtható biztonsági garanciákról szóló találkozó kulcsfontosságú volt, mert – mint kiemelte – a tét az egész kontinens jövője és biztonsága. Elmondta, az Ukrajna támogatására kész országok nemzetközi koalíciójának tagjai jóváhagyták a béke elérését célzó erőfeszítéseket, valamint az erős Ukrajna és a biztonságos Európa érdekében végzett munkát.

A biztonsági garancia gerincét az erős ukrán fegyveres erők megléte jelenti korlátozások nélkül”

– fogalmazott von der Leyen. Ez – mint kifejtette – erős, jól felszerelt és korszerű állandó fegyveres erőt jelent, amelynek megvalósítása érdekében az európai védelmi ipar felgyorsítja az együttműködést Ukrajnával. Az uniós bizottság elnöke közölte: Európa folytatni fogja az ukrán katonák kiképzését. Ez idáig közel 90 ezer ukrán vett már részt katonai kiképzésben – tájékoztatott.

Von der Leyen kifejtette, hogy az Ukrajna számára nyújtható biztonsági garanciák újabb szintjét jelenti a most tervezett „csillapító erő”, amelyet mások mellett az Egyesült Államok is támogat. Jelenleg 26 ország kötelezte el magát ilyen erő biztosítása mellett tűzszünet vagy békemegállapodás keretében – emlékeztetett a brüsszeli végrehajtó testület elnöke, majd hozzátette: ez a 26 ország hajlandó katonai erőt bevetni szárazföldön, levegőben vagy a tengeren. 

Ennek – mint hangsúlyozta – segítenie kell a tartós béke biztosítását és a jövőbeni agresszió elrettentését.

Véleménye szerint biztonsági garanciát jelent továbbá az erős és hiteles európai védelmi fellépés, melyhez – szavai szerint – a védelmi beruházások fellendítésére van szükség. Ezzel összefüggésben kitért az uniós bizottság által meghirdetett SAFE programra, mely 150 milliárd euró értékű beruházásokat tesz lehetővé az uniós tagállamok számára. A programból 19 ország részesül, amelyek legtöbbje nem csak saját ipari bázisát erősítő beruházásokra használja a forrásokat, hanem Ukrajna védelmi iparába is befektet – mondta.

A védelmi beruházásainkra adott hosszú távú strukturális válaszunk az új európai költségvetésünk”

– fogalmazott. Von der Leyen szerint továbbá az uniós szankciók „erős ösztönzőket” jelentenek Oroszország számára, hogy elhagyja a csatateret és tárgyalóasztalhoz üljön, ugyanis – mint fogalmazott – „békét akarunk Ukrajnának”.

António Costa, az Európai Tanács elnöke az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, a koalíció tagjai egyesítik erőiket Ukrajna biztonsági garanciáinak megerősítése érdekében úgy a légi, mint a tengeri és szárazföldi erők békeküldetése, valamint az ukrán haderő megújítása által.

A koalíció nemcsak hajlandó, de képes is teljesíteni”

– fogalmazott. Közölte: az EU folytatja munkáját, hogy további szankciókkal gyakoroljon nyomást Oroszországra. Oroszországnak azonnal le kell állítania az emberek halálához vezető háborús tevékenységét – húzta alá.

Közölte, pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök társaságában beszédet mond Ungváron, és ezen elismerését fejezi majd ki Ukrajna régióinak és helyi közösségeinek az orosz hadműveletekkel szembeni ellenálló tevékenységükért.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin

