Brüsszel nem tűr kompromisszumot: Ukrajnát „megemészthetetlenné” tennék

Ursula von der Leyen közleményében azt írta, az Ukrajnának nyújtható biztonsági garanciákról szóló találkozó kulcsfontosságú volt, mert – mint kiemelte – a tét az egész kontinens jövője és biztonsága. Elmondta, az Ukrajna támogatására kész országok nemzetközi koalíciójának tagjai jóváhagyták a béke elérését célzó erőfeszítéseket, valamint az erős Ukrajna és a biztonságos Európa érdekében végzett munkát.

A biztonsági garancia gerincét az erős ukrán fegyveres erők megléte jelenti korlátozások nélkül”

– fogalmazott von der Leyen. Ez – mint kifejtette – erős, jól felszerelt és korszerű állandó fegyveres erőt jelent, amelynek megvalósítása érdekében az európai védelmi ipar felgyorsítja az együttműködést Ukrajnával. Az uniós bizottság elnöke közölte: Európa folytatni fogja az ukrán katonák kiképzését. Ez idáig közel 90 ezer ukrán vett már részt katonai kiképzésben – tájékoztatott.

Von der Leyen kifejtette, hogy az Ukrajna számára nyújtható biztonsági garanciák újabb szintjét jelenti a most tervezett „csillapító erő”, amelyet mások mellett az Egyesült Államok is támogat. Jelenleg 26 ország kötelezte el magát ilyen erő biztosítása mellett tűzszünet vagy békemegállapodás keretében – emlékeztetett a brüsszeli végrehajtó testület elnöke, majd hozzátette: ez a 26 ország hajlandó katonai erőt bevetni szárazföldön, levegőben vagy a tengeren.

Ennek – mint hangsúlyozta – segítenie kell a tartós béke biztosítását és a jövőbeni agresszió elrettentését.

Véleménye szerint biztonsági garanciát jelent továbbá az erős és hiteles európai védelmi fellépés, melyhez – szavai szerint – a védelmi beruházások fellendítésére van szükség. Ezzel összefüggésben kitért az uniós bizottság által meghirdetett SAFE programra, mely 150 milliárd euró értékű beruházásokat tesz lehetővé az uniós tagállamok számára. A programból 19 ország részesül, amelyek legtöbbje nem csak saját ipari bázisát erősítő beruházásokra használja a forrásokat, hanem Ukrajna védelmi iparába is befektet – mondta.

A védelmi beruházásainkra adott hosszú távú strukturális válaszunk az új európai költségvetésünk”

– fogalmazott. Von der Leyen szerint továbbá az uniós szankciók „erős ösztönzőket” jelentenek Oroszország számára, hogy elhagyja a csatateret és tárgyalóasztalhoz üljön, ugyanis – mint fogalmazott – „békét akarunk Ukrajnának”.