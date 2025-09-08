Boris Kálnoky: Magyar Péter mindent lemásol Orbántól, és a kezére játszik

Orbán Balázs szívmelengető részletet árult el Varga Juditról: „Örömömre szolgál, hogy ő és a családja is jól vannak” (VIDEÓ)
„Sokszor föl szoktam hívni, hogy megtudjam, hogy van” – hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója.
Lapunk főszerkesztő-helyettese a kötcsei piknik jelentőségét igyekezett elmagyarázni a német közönségnek.
Véleménycikket jelentetett meg a magyar politika állásáról a kötcsei piknik kapcsán Boris Kálnoky, nyomtatott lapunk főszerkesztő-helyettese, az MCC Média Iskolájának vezetője a német Tichys Einblick hasábjain.
Kálnoky leírja: Magyarország „permanens kampányban van”, s a 2026-os választás tétje nem csak hazánk, hanem „az EU leendő formája” is, ezáltal a magyar választás kihatással bír Németországra.
Az újságíró emlékeztet: a kötcsei pikniket jellemzően zárt ajtók mögött tartják, most viszont élőben sugározták Orbán szokásos éves kötcsei beszédét, legyőzendő a pár utcával arrébb párhuzamos rendezvényt tartó Magyar Pétert. Kálnoky úgy látja:
Magyar „mindent utánoz, amit Orbán csinál”, legyen az a tusványosi vagy a kötcsei beszéd, s még beszédei szemantikája is „részben szó szerint megegyezett Orbán megfogalmazásaival”.
Most jött el Kálnoky szerint az az időpont is, amikor „Magyar arra kényszerült,hogy tartalmi részleteket mondjon el politikai elképzeléseiről”. Eddig ugyanis sikeres volt egy one-man show-val, „részben brutálisan agresszív támadásokkal politikai ellenfelével szemben”. Most viszont tartalmi értelemben szorult védekező pozícióba, mert nemrég nyilvánosságra kerültek „két vezető Tisza-politikus szerencsétlen megjegyzései az interneten”, Tarr Zoltán és Dálnoki Áron elhíresült mondatai, melyekből a Fidesz azonnal „hatásos kampányt csinált azzal, hogy a Tisza adóemelést tervez”. Miután a Tisza néhány konkrétummal szolgált a terveiről, végül kiderült: „a Fidesz a polgári közepet erősítené, Magyar viszont klasszikus szocialista módon a szegényeket”.
Ezen túlmenően Kálnoky úgy látja, hogy a vasárnapi beszédek fő témája mindkét oldalon az EU volt: „Magyar lényegében megígérte, hogy EU- és NATO-stratégiájával követni fogja a nyugati blokképítést”, míg Orbán kitart a konnektivitás mellett. Az újságíró megjegyzi: „Orbán kampánya kifejezetten arra irányul, hogy Magyart az »EU cselédjének« állítsa be” önmagával, a szuverenitás védelmezőjével kontrasztban.
Most először Magyar teljes mértékben hitet tesz egy EU-éltanuló szerepe mellett, elemzőként tehát azt kell mondani: Orbán kezére játszik” – fogalmaz.
Kálnoky hozzáteszi: Magyar szenvedélyes EU-s hitvallása „csak azt jelentheti, hogy elemzése szerint a magyarok többsége több és nem kevesebb EU-t szeretne”, ellenben Orbán EU-szkepticizmusa azt, hogy „az ő elemzése szerint a többség inkább kevesebb, mint több EU-t kíván”. Kettejük közül azonban „csak egynek lehet igaza”.
Az újságíró megfogalmazza azt is, hogy a választásnak hatása lesz az EU jövőjére, hiszen „ha elesik orbán, akkor az EU központosítási tervei elleni utolsó lázadó esik el”, könnyebb lesz Ukrajnát a csatlakozás koppenhágai kritériumainak teljesítése nélkül is felvenni az Unióba és ennek örvén tovább centralizálni a hatalmat. „Ha Orbán győz, akkor nehezebb lesz fenntartani az EU jelenlegi stratégiáját” – fogalmaz.
Nyitókép: Facebook