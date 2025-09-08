Boris Kálnoky: Magyar Péter mindent lemásol Orbántól, és a kezére játszik

Véleménycikket jelentetett meg a magyar politika állásáról a kötcsei piknik kapcsán Boris Kálnoky, nyomtatott lapunk főszerkesztő-helyettese, az MCC Média Iskolájának vezetője a német Tichys Einblick hasábjain.

Kálnoky leírja: Magyarország „permanens kampányban van”, s a 2026-os választás tétje nem csak hazánk, hanem „az EU leendő formája” is, ezáltal a magyar választás kihatással bír Németországra.

Az újságíró emlékeztet: a kötcsei pikniket jellemzően zárt ajtók mögött tartják, most viszont élőben sugározták Orbán szokásos éves kötcsei beszédét, legyőzendő a pár utcával arrébb párhuzamos rendezvényt tartó Magyar Pétert. Kálnoky úgy látja:

Magyar „mindent utánoz, amit Orbán csinál”, legyen az a tusványosi vagy a kötcsei beszéd, s még beszédei szemantikája is „részben szó szerint megegyezett Orbán megfogalmazásaival”.

Most jött el Kálnoky szerint az az időpont is, amikor „Magyar arra kényszerült,hogy tartalmi részleteket mondjon el politikai elképzeléseiről”. Eddig ugyanis sikeres volt egy one-man show-val, „részben brutálisan agresszív támadásokkal politikai ellenfelével szemben”. Most viszont tartalmi értelemben szorult védekező pozícióba, mert nemrég nyilvánosságra kerültek „két vezető Tisza-politikus szerencsétlen megjegyzései az interneten”, Tarr Zoltán és Dálnoki Áron elhíresült mondatai, melyekből a Fidesz azonnal „hatásos kampányt csinált azzal, hogy a Tisza adóemelést tervez”. Miután a Tisza néhány konkrétummal szolgált a terveiről, végül kiderült: „a Fidesz a polgári közepet erősítené, Magyar viszont klasszikus szocialista módon a szegényeket”.