Bekeményített a Google: kitiltja felületéről a politikai tartalmú reklámokat – bizonyos kivételekkel

Itt a fordulat: fittyet hány a Google az európai tényellenőrzésre
A Google és a Meta a tényellenőrzési kódex ellenére nem hajlandó alkalmazni az uniós előírásokat.
Mutatjuk, milyen szabályokra kell figyelni.
Szeptembertől a Google szigorú szabályokat vezet be az Európai Unióban a politikai hirdetésekre vonatkozóan, összhangban az EU 2024/900-as rendeletével. A Piac & Profit beszámolója szerint a vállalat közölte: 2025 szeptemberétől a Google Ad Manager és kapcsolódó szolgáltatásai nem használhatók politikai tartalmú reklámokra. Ez azt jelenti, hogy az EU területén tilos lesz olyan hirdetéseket indítani vagy kezelni, amelyek politikai szereplők megbízásából vagy nevükben jelennek meg, illetve
amelyek választások, népszavazások vagy jogalkotási folyamatok befolyásolását célozzák.
A korlátozás érinti az európai és nemzeti pártokat, szövetségeket, jelölteket, hivatalban lévő politikusokat akár helyi szinten is, továbbá kampányszervezeteket és politikai célokat szolgáló képviselőiket.
Szintén vonatkozik referendumokhoz kapcsolódó kampányokra, népszavazási kezdeményezésekre, politikai csoportokra, illetve
minden olyan felhívásra, amely választásokkal összefüggő szavazói magatartásra próbál hatni.
Kivételt jelentenek az olyan hivatalos tájékoztatások vagy közérdekű közlemények, amelyek pusztán a választás vagy népszavazás lebonyolításáról, a jelöltekről vagy a részvétel módjáról nyújtanak információt, de nem tartalmaznak befolyásoló üzenetet. Ezek közzétételéhez külön kérelmet kell benyújtani, amelyet a Google egyedileg bírál el és engedélyezhet.
