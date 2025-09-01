Bekeményített a Google: kitiltja felületéről a politikai tartalmú reklámokat – bizonyos kivételekkel

Szeptembertől a Google szigorú szabályokat vezet be az Európai Unióban a politikai hirdetésekre vonatkozóan, összhangban az EU 2024/900-as rendeletével. A Piac & Profit beszámolója szerint a vállalat közölte: 2025 szeptemberétől a Google Ad Manager és kapcsolódó szolgáltatásai nem használhatók politikai tartalmú reklámokra. Ez azt jelenti, hogy az EU területén tilos lesz olyan hirdetéseket indítani vagy kezelni, amelyek politikai szereplők megbízásából vagy nevükben jelennek meg, illetve

amelyek választások, népszavazások vagy jogalkotási folyamatok befolyásolását célozzák.

A korlátozás érinti az európai és nemzeti pártokat, szövetségeket, jelölteket, hivatalban lévő politikusokat akár helyi szinten is, továbbá kampányszervezeteket és politikai célokat szolgáló képviselőiket.