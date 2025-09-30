Ft
Ft
17°C
8°C
Ft
Ft
17°C
8°C
09. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Klub
háború Oroszország gázai övezet Dmitrij Peszkov

Az oroszok Trump mellé álltak – nem is akármilyen kérdésben

2025. szeptember 30. 21:06

Azt kívánják, hogy megvalósuljon az amerikai elnök terve.

2025. szeptember 30. 21:06
null

Oroszország mindig támogatja és üdvözli Donald Trump amerikai elnök minden erőfeszítését, amely a közel-keleti helyzet rendezésére irányul – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden újságíróknak.

Azt kívánjuk, hogy ez a terv megvalósuljon, hogy ez elősegítse a közel-keleti események békés irányba történő fejlődését”

 – hangoztatta Peszkov.

A szóvivő közölte, hogy Oroszország nem vesz részt az Egyesült Államok közel-keleti béketervének megvalósításában, erre vonatkozó jelzés az amerikaiaktól sem érkezett hozzá. Hozzátette, hogy Oroszország kapcsolatban áll a közel-keleti konfliktusban érintett valamennyi féllel, és továbbra is készen áll arra, hogy szükség esetén erőfeszítéseket tegyen a rendezés elősegítése érdekében.

Szergej Lavrov külügyminiszter kedden Szocsiban, a Valdaj nemzetközi vitaklub tanácskozásán azt mondta, hogy még nem látta Trump gázai tervét, és ezt véglegesen csak majd akkor lehet megítélni, miután minden fél kifejtette véleményét.

Közölte: Oroszország nem kapott meghívást arra, hogy csatlakozzon a Gázai övezetben a konfliktus rendezésére létrehozandó nemzetközi stabilizációs erőkhöz.

(MTI)

Nyitókép: Drew ANGERER / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!