Az oroszok Trump mellé álltak – nem is akármilyen kérdésben

Oroszország mindig támogatja és üdvözli Donald Trump amerikai elnök minden erőfeszítését, amely a közel-keleti helyzet rendezésére irányul – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden újságíróknak.

Azt kívánjuk, hogy ez a terv megvalósuljon, hogy ez elősegítse a közel-keleti események békés irányba történő fejlődését”

– hangoztatta Peszkov.

A szóvivő közölte, hogy Oroszország nem vesz részt az Egyesült Államok közel-keleti béketervének megvalósításában, erre vonatkozó jelzés az amerikaiaktól sem érkezett hozzá. Hozzátette, hogy Oroszország kapcsolatban áll a közel-keleti konfliktusban érintett valamennyi féllel, és továbbra is készen áll arra, hogy szükség esetén erőfeszítéseket tegyen a rendezés elősegítése érdekében.

Szergej Lavrov külügyminiszter kedden Szocsiban, a Valdaj nemzetközi vitaklub tanácskozásán azt mondta, hogy még nem látta Trump gázai tervét, és ezt véglegesen csak majd akkor lehet megítélni, miután minden fél kifejtette véleményét.