Az oroszok Trump mellé álltak – nem is akármilyen kérdésben

Trump a gázai háborúról: Úgy tűnik, megszületett a megállapodás
Az amerikai elnök arról is beszélt, mik a következő lépések.
Azt kívánják, hogy megvalósuljon az amerikai elnök terve.
Oroszország mindig támogatja és üdvözli Donald Trump amerikai elnök minden erőfeszítését, amely a közel-keleti helyzet rendezésére irányul – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden újságíróknak.
Azt kívánjuk, hogy ez a terv megvalósuljon, hogy ez elősegítse a közel-keleti események békés irányba történő fejlődését”
– hangoztatta Peszkov.
A szóvivő közölte, hogy Oroszország nem vesz részt az Egyesült Államok közel-keleti béketervének megvalósításában, erre vonatkozó jelzés az amerikaiaktól sem érkezett hozzá. Hozzátette, hogy Oroszország kapcsolatban áll a közel-keleti konfliktusban érintett valamennyi féllel, és továbbra is készen áll arra, hogy szükség esetén erőfeszítéseket tegyen a rendezés elősegítése érdekében.
Szergej Lavrov külügyminiszter kedden Szocsiban, a Valdaj nemzetközi vitaklub tanácskozásán azt mondta, hogy még nem látta Trump gázai tervét, és ezt véglegesen csak majd akkor lehet megítélni, miután minden fél kifejtette véleményét.
Közölte: Oroszország nem kapott meghívást arra, hogy csatlakozzon a Gázai övezetben a konfliktus rendezésére létrehozandó nemzetközi stabilizációs erőkhöz.
