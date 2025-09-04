Ft
Skót Határvidéki Tanács törzs Skócia királyság

A nap legabszurdabb híre: dühös helyiek támadtak az „elveszett” afrikai törzsre egy skót erdőben

2025. szeptember 04. 23:07

A három tagból álló törzs sátrakban él, és azt állítja, a messiás ott fogja újraépíteni az elveszett királyságukat.

2025. szeptember 04. 23:07
null

Dühös helyiek támadtak a skóciai Jedburgh közelében, sátrakban élő három emberre, akik magukat egy elveszett afrikai törzs tagjainak tartják, és kikiáltották a „Kubala Királyságot” – számolt be a hírről a New York Post.

A furcsa hármas egy 36 éves ghánai férfiból, aki magát Atehehe királynak nevezi, egy 42 éves, magát Nandi királynénak nevező zimbabwei nőből, és az ő „szolgálójából”, Asnából, egy Kaura Taylor nevű texasi nőből áll, akit a családja eltűnt személyként kezel. A nővel állítólag a „király” lépett kapcsolatba Facebookon keresztül, és szólt neki, hogy csatlakozzon hozzájuk Skóciában, és vegye fel az Asna nevet.

A település lakói közül többen kövekkel és botokkal támadtak a jövevények sátraira, akik azután telepedtek le az erdős részen, hogy a Skót Határvidéki Tanács elküldte őket a közterületről, ahol eredetileg letáboroztak.

A magukat egy régi törzs leszármazottainak valló afrikaiak abszurd videókkal borzolják a kedélyeket, amelyekben saját törzsükről és a Kubala Királyságról beszélnek.

Az egyik ilyen videóban Asna arról beszél, hogy ő a „királynő szolgálója, és a király alsóbbrendű szeretője”, a magát a törzs királyának tartó férfi pedig azt állítja, azért érkeztek Skóciába, mert az ősük, „Jacob” azt jósolta, hogy 

„a Messiás vissza fog térni Skóciába, és újraépíti Kubala elveszett királyságát”.

A támadás augusztus 31-én érte a sátrakban élő törzset. A magát Nandi királynénak nevező Jean Gasho Facebook-oldalán számolt be arról, hogy miután TikTokon közvetítették a támadást, valaki kihívta a rendőröket, akik ki is érkeztek, ám a törzs tagjai nem voltak hajlandóak együttműködni velük.

A lap idézi Scott Hamiltont, a Skót Határvidéki Tanács egyik munkatársát, aki elmondta, elítéli a törzs életmódját, ami szerinte fölösleges konfrontációkat okoz a helyi közösség életében.

Nyitókép: Youtube/képernyőkép

 


 

 

