Ft
Ft
26°C
12°C
Ft
Ft
26°C
12°C
08. 26.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Németország Robert Habeck alkancellár

Meglepő fordulat: német csúcspolitikus hagyja ott végleg a politikát

2025. augusztus 26. 17:18

Robert Habeck hétfőn a Die Tageszeitungnak adott interjúban jelentette be döntését.

2025. augusztus 26. 17:18
null

Robert Habeck, Németország volt alkancellárja és klímaminisztere jövő héten lemond a Bundestagban betöltött helyéről, és a politikát az akadémiai pályára cseréli – írja a Politico.

A zöldpárti politikus hétfőn a Die Tageszeitung újságnak adott interjúban jelentette be döntését, miszerint

 a koppenhágai Dán Nemzetközi Tanulmányok Intézetében és a kaliforniai Berkeley Egyetemen fog „kutatni, tanítani és tanulni”.

„Nem akarok gúnyos, cinikus kommentátor lenni, és nem akarok szellemként járni a folyosókon, mondván: »Régen alkancellár voltam, emlékeztek?«” – mondta Habeck. A politikus szeptember 1-jével távozik a Bundestagból, de hangsúlyozta, hogy ezt nem szabad „a politikai diskurzusból való kivonulásnak” tekinteni.

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. augusztus 26. 19:41
Nos hogy ez a zöld hülye mi is volt és mit is tanult: 1. Schleswig-Holstein miniszterelnök-helyettese, egyben az -energiaváltásért (Energiewende), környezetért és a vidékért felelős tartományi miniszter is volt. 2. energiafordulatért, mezőgazdaságért, környezetért, természetért és digitalizációért felelős miniszter volt filozófia, germanisztika és filológia szak, szakdolgozatát Casimir Ulrich Boehlendorff verseiről írta (ki az aki nem ismeri 🤣) Hamburgi Egyetemen, doktori fokozatát 2000-ben szerezte meg. Disszertációjának témája az irodalmi esztétika volt Tehát csupa olyat tanult ami arra predesztinálta hogy energiaváltásért (Energiewende), környezetért és a vidékért felelős tartományi miniszter, majd energiafordulatért, mezőgazdaságért, környezetért, természetért és digitalizációért felelős miniszter lehessen.... Ezek a ballos zöldek tényleg mindennek a legaljai....
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. augusztus 26. 19:33
Segg hülye volt kit, mit akar ez a kretén tanítani?!
Válasz erre
0
0
dorkoka
2025. augusztus 26. 19:14
Havi 40 000 euró kb 3 éven át. Költségtérítés, külföld napi díj, bónuszok, ajándékok, nagyvállalalati ajándékok a kiskutyájának is. 20-aska minimum. Beleült már valamibe ami jobban fizet, most adja vissza kölcsönből Rheinmetal, Krauss Maffei Wegmann részvényeit hogy elindulnak szabadesésbe!
Válasz erre
0
0
moliere-0
2025. augusztus 26. 19:06
... akárcsak Annaléna "360°" Berbokk!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!