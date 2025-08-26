Meglepő fordulat: német csúcspolitikus hagyja ott végleg a politikát

Robert Habeck, Németország volt alkancellárja és klímaminisztere jövő héten lemond a Bundestagban betöltött helyéről, és a politikát az akadémiai pályára cseréli – írja a Politico.

A zöldpárti politikus hétfőn a Die Tageszeitung újságnak adott interjúban jelentette be döntését, miszerint

a koppenhágai Dán Nemzetközi Tanulmányok Intézetében és a kaliforniai Berkeley Egyetemen fog „kutatni, tanítani és tanulni”.

„Nem akarok gúnyos, cinikus kommentátor lenni, és nem akarok szellemként járni a folyosókon, mondván: »Régen alkancellár voltam, emlékeztek?«” – mondta Habeck. A politikus szeptember 1-jével távozik a Bundestagból, de hangsúlyozta, hogy ezt nem szabad „a politikai diskurzusból való kivonulásnak” tekinteni.

