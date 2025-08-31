Végveszélyben érzi magát Románia: csak az F-35-ös vadászgépek érkezése tudja csitítani a kedélyeket
A románok szerint létszükséglet, hogy erősek legyenek.
Sokan árgus szemekkel figyelik, mi fog történni Kínában.
„Kétségtelen tény, hogy kevesebb alakalommal van szó erről a csúcstalálkozóról, de mivel a világ népességének több mint 40 százalékát képviselő vezetők gyűlnek össze egy helyen, ez valóban rendkívül jelentős” – fogalmazott elemzésében Helen-Ann Smith, a Sky News ázsiai tudósítója vasárnap.
A Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) 26 elnököt és miniszterelnököt hoz össze,
többek között Oroszországból, Iránból, Indiából, Pakisztánból, Törökországból és Fehéroroszországból. Tény, hogy nem hivatalos katonai szövetségről van szó, a célja azonban az, hogy „felkavarja” a Nyugatot – állapította meg Smith.
„Ez a csúcstalálkozó nagyon erős képet mutat Kína képességéről, hogy összehívja ezeket a hatalmakat, miközben egyesek szerint
az Egyesült Államok már nem képes ugyanerre”
– fogalmazott majd hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök magabiztosan, megerősödve érkezik erre a találkozóra. Valójában azért lesz ott, hogy megszilárdítsa azoknak az országoknak a támogatását, amelyek a konfliktus ideje alatt mellette álltak.
