Alaposan felkavarták az állóvizet Putyinék: „Lehet, hogy Amerika erre már nem lenne képes”

2025. augusztus 31. 12:46

Sokan árgus szemekkel figyelik, mi fog történni Kínában.

2025. augusztus 31. 12:46
null

„Kétségtelen tény, hogy kevesebb alakalommal van szó erről a csúcstalálkozóról, de mivel a világ népességének több mint 40 százalékát képviselő vezetők gyűlnek össze egy helyen, ez valóban rendkívül jelentős” – fogalmazott elemzésében Helen-Ann Smith, a Sky News ázsiai tudósítója vasárnap.

A Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) 26 elnököt és miniszterelnököt hoz össze,

többek között Oroszországból, Iránból, Indiából, Pakisztánból, Törökországból és Fehéroroszországból. Tény, hogy nem hivatalos katonai szövetségről van szó, a célja azonban az, hogy „felkavarja” a Nyugatot – állapította meg Smith.

„Ez a csúcstalálkozó nagyon erős képet mutat Kína képességéről, hogy összehívja ezeket a hatalmakat, miközben egyesek szerint

az Egyesült Államok már nem képes ugyanerre”

– fogalmazott majd hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök magabiztosan, megerősödve érkezik erre a találkozóra. Valójában azért lesz ott, hogy megszilárdítsa azoknak az országoknak a támogatását, amelyek a konfliktus ideje alatt mellette álltak.

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP

Hobby024
2025. augusztus 31. 14:02
canadian-deplorable: Ő egy mintapéldány. Mutogatni kéne táblával a nyakában. Azt sem hiszi el, ami előtte történik. Hályogot vont a szemére a liberális gyűlölet. Egyszerűen egy idióta.
Válasz erre
0
0
titi77
2025. augusztus 31. 13:54
trump meg hsz-csi kereskedni akar putyin is meg india is. mindenki a maga módján. az eu-s balfaszok meg egy vesztes háborúra basszák el a pénzt a d.s. maffia parancsára. nézzük csak meg hogyan bánnak velük a nagyok.(buszoztatás kínában, a fehér ház ajtajában meg a portás fogadja őket, ráadásúl a kajlát meg azzal küldik haza,hogy nem ér rá a Rubio, de ott van még a golf pályás eset....) diplomáciai szinten ez teljes lenézésnek számít. ezek meg kénytelenek jó pofát vágni hozzá.
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
2025. augusztus 31. 13:17
Kínát az Amerikába irányuló export tartja életben, évente $439 milliárd értékben. India abból él, hogy informatika és irodai munka szolgáltatást nyújt a nyugati országoknak. Oroszország abból él, hogy egyelőre még el tud adni olajat és gázt a nyugati országoknak, közvetítőkön (pl India) keresztül. Dél-Afrika nem játékos, és szintén Amerikából él. Brazíliát pont most küldi Amerika a sarokba, mivel gyanúsok voltak az előző választások és eljárás folyik Bolsonaro ellen.
Válasz erre
0
7
Héja
2025. augusztus 31. 13:08
Erősek ligája, kár, hogy ellenségek. Sajna a történelem erről szól.
Válasz erre
0
0
