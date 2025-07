Trumpnak elfogyott a türelme: Moszkváig érő fegyvereket is kaphat Ukrajna

Az Axios értesülése szerint az amerikai elnök hétfőn jelentős fegyverszállítási csomagot jelent be, amely akár nagy hatótávolságú rakétákat is tartalmazhat. A tervezet szerint az Egyesült Államok támadó fegyvereket biztosít Ukrajnának,

az eszközöket azonban európai országok vásárolják meg és fizetik ki.

Keith Kellogg, az Egyesült Államok Ukrajnáért felelős különmegbízottja hétfőn Ukrajnába látogat. Ezzel párhuzamosan Trump várhatóan egy új, agresszív fegyverszállítási tervet jelent be az ország számára. A csomagban olyan eszközök is lehetnek, amelyek oroszországi célpontokat – akár Moszkvát is – elérhetnek. Bár a források szerint a végleges döntés még nem született meg, a váltás így is komoly jelentőségű lehet.

Trump „nagyon dühös lett Vlagyimir Putyinra”

Az amerikai elnök eddig szigorúan védelmi fegyvereket ígért Ukrajnának, hogy elkerülje az eszkalációt. Az irányváltás mögött az elnök egyre növekvő frusztrációja is állhat. Az Axios úgy tudja, hogy Trump az elmúlt hetekben „nagyon dühös lett Vlagyimir Putyinra”, amiért az orosz elnök – ígéreteivel ellentétben – nem hajlandó tűzszünetet kötni, és fokozza a támadásokat Kijev és más városok ellen.

A fordulatban döntő szerepe volt a július 3-i telefonbeszélgetésnek, amikor Putyin jelezte, hogy a következő két hónapban megpróbálja elfoglalni azokat az ukrán régiókat, ahol már most is jelentős orosz jelenlét van.

Mindet el akar venni”

– mondta Trump Emmanuel Macron francia elnöknek a hívás után.

A fegyverszállítási kezdeményezés az Axios szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől származik, aki két héttel ezelőtt, a NATO-csúcson vetette fel az ötletet. A Trump–Zelenszkij-találkozó a beszámolók szerint meglepően jól sikerült. Amerikai tisztviselők szerint az ukrán elnök most először viselkedett „normálisan”, öltönyt viselt, és professzionális csapatot vitt magával.

Trump újságírók előtt megerősítette, hogy a csomag része lesz több fejlett fegyverrendszer, köztük Patriot légvédelmi ütegek is. Hozzátette:

Európa száz százalékban ki fogja fizetni ezeket.”

Nyitókép: Allison ROBBERT / AFP

