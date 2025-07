Óriási káosz jöhet az európai repülőtereken

Az Európai Unió arra figyelmeztet, hogy az idei nyári időszakban a repülőtéri késések súlyosabbak lehetnek, mint valaha – írja a Financial Times.

Ennek fő okai a légiirányítók sztrájkjai, a munkaerőhiány, az erdőtüzek és a megnövekedett utasszám.

Az uniós illetékesek szerint a légiirányítás már most is a kapacitása határán működik, amit a COVID-19 utáni rekordmagas utazási igények tovább nehezítenek. Egy magas rangú tisztviselő elmondta: „a tavalyi nyár volt az eddigi legrosszabb késések és járattörlések tekintetében, és az idei év is hasonlónak ígérkezik”.