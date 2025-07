Trump nem válogat az eszközökben: hatalmas bejelentéseket tett az amerikai elnök

Donald Trump elnök hivatalosan is elhalasztotta az Egyesült Államokba behozott termékekre kivetett magasabb vámok bevezetését, azonban 14 országnak, köztük Japánnak és Dél-Koreának is levelet küldött, amelyben részletesen ismertetette a rájuk váró vámokat – számolt be a BBC.

A Fehér Ház által néhány legagresszívabb importvámra elrendelt 90 napos moratórium lejárt volna a héten.

A magasabb vámtarifák július 9-én léptek volna hatályba, de korábban felfüggesztették őket, és a Fehér Ház tisztviselői kijelentették, hogy kereskedelmi megállapodások megkötésére törekednek.

Amikor egy riporter megkérdezte, hogy az új, augusztusi határidő végleges-e, Trump így válaszolt: „Azt mondanám, hogy határozott, de nem 100 százalékosan. Ha felhívnak és azt mondják, hogy másképp szeretnének eljárni, akkor nyitottak leszünk erre.”

Adam Ahmad Samdin, az Oxford Economics kutatócég közgazdásza a BBC-nek azt mondta, hogy a halasztás nem meglepő, mivel a kereskedelmi megállapodások véglegesítése gyakran évekig tart. „Az ilyen megállapodások általában rendkívül részletesek” – mondta, hozzátéve, hogy bár Vietnam az Egyesült Királyság után csak a második ország, amely megállapodást kötött az Egyesült Államokkal, az inkább egy „széles keret”, amely felgyorsítja a tárgyalásokat, mintsem egy teljes megállapodás.

Néhány ország külön levelet kapott

Hétfőn Trump a közösségi médiában közzétette a 14 ország vezetőinek címzett leveleit, amelyekben tájékoztatta őket legújabb vámterveiről, hozzátéve, hogy

a vámok „felfelé vagy lefelé módosulhatnak, az Önök országával fennálló kapcsolatunktól függően”.

A levelekben szereplő vámtételek többsége hasonló volt az áprilisban, a „felszabadulás napján” bejelentett vámokhoz, amelyekkel Trump új vámokat helyezett kilátásba különböző országokból származó árukra.

Az OCBC bank befektetési stratégája, Vasu Menon szerint a nyilatkozatok arra utalnak, hogy Trump nyitott a további kereskedelmi tárgyalásokra.

„Az a várakozás, hogy Trump ismét tárgyalási taktikát alkalmaz, ahelyett, hogy komoly vámfenyegetésekkel élne, és ez reményt ad a befektetőknek” – mondta Menon.

Trump azzal érvel, hogy a vámok bevezetése megvédi az amerikai vállalkozásokat a külföldi versenytől, és fellendíti a hazai gyártást és a foglalkoztatást.

A közgazdászok szerint a intézkedések áremelkedést és a kereskedelem visszaesését fognak okozni az Egyesült Államokban. Az amerikai három fő részvényindex hétfőn csökkenést mutatott, a Toyota amerikai tőzsdén jegyzett részvényei 4%-kal estek.

Dél-Korea és Japán mellett Trump hétfőn bejelentette, hogy 40%-os vámot vet ki Mianmar és Laosz áruira, 36%-ot Thaiföld és Kambodzsa áruira, 35%-ot Szerbia és Banglades áruira, 32%-ot Indonézia áruira, 30%-ot Dél-Afrika áruira, valamint 25%-ot Malajzia és Tunézia áruira.

Scott Bessent pénzügyminiszter azt mondta, hogy „pár mozgalmas napra” számít.

Sokan megváltoztatták a tárgyalási álláspontjukat. Tehát tegnap este a postaládám tele volt új ajánlatokkal, új javaslatokkal”

– mondta Bessent. Trump eredetileg „viszonossági” intézkedésként jellemezte áprilisi vámokat, azt állítva, hogy azok szükségesek az Egyesült Államok exportjára nézve tisztességtelennek tartott más országok kereskedelmi szabályai ellen.

Nyitókép: Yuri Gripas/AFP