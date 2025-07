Közel a vég? Megállás nélkül érik a brutális támadások Ukrajna fővárosát

Ketten meghaltak és legalább tizenhárman megsérültek, amikor Oroszország második egymást követő éjszaka indított tömeges támadást Ukrajna ellen, többek között a fővárost, Kijevet is célba véve – jelentették július 10-én hajnalban. A rakéták és drónok olyan városokat is elértek, amelyek távol esnek a frontvonaltól – írta meg a Kyiv Independent.

A lap szerint 2025 késő tavasza és kora nyara során Oroszország jelentősen fokozta agresszióját Ukrajna ellen, sorozatos, rekordméretű légi csapásokkal. Július 10-e éjszakáján pedig újabb hulláma érkezett a Moszkva felől indított „légi terrornak”.

Helyi idő szerint hajnali 1:15 körül a Kyiv Independent tudósítói robbanásokról és a Shahed-típusú drónok zúgásáról számoltak be Kijev belvárosában.

A történelmi jelentőségű Pecserszk negyed fölött nagy számban repültek át drónok. Később az újságírók több tucat robbanást és a ballisztikus rakéták jellegzetes hangját hallották – legalább egy órán keresztül szinte folyamatos detonáció rázta meg a várost. A lökéshullámok hatására számos autóriasztó is megszólalt, így a drónok és rakéták zaja a légvédelemi tűz ropogásával keveredett.

Az ukrán légierő az éjszaka folyamán többször is riasztást adott ki, figyelmeztetve, hogy az orosz drónok az ország több régióját is célba vették, köztük a nyugati fekvésű Ternopil és Rivne megyéket. Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere közölte, hogy lakástüzek keletkeztek a Sevcsenkivszkij és a Darnickij kerületekben. Emellett benzinkutak és garázsok is lángra kaptak. Mentőcsapatokat vezényeltek a helyszínre. Tymur Tkacsenko, a Kijevi Városi Katonai Igazgatás vezetője megerősítette a halálos áldozatokat.

Sajnos két halálos áldozatot követelt az orosz támadás. Ezeket az embereket az oroszok ölték meg. Ez szörnyű veszteség. Őszinte részvétem a családjuknak és barátaiknak

– mondta.

A sérültek száma legalább 13 fő, közülük kilencen kórházi ellátásra szorultak, és többük repeszek okozta sérüléseket szenvedett. A támadások jelenleg is folytatódnak, a hatóságok szerint a pusztítás pontos mértékét még vizsgálják. Egy nappal korábban Oroszország az eddigi legnagyobb drón- és rakétatámadását hajtotta végre a háború kezdete óta, a nyugati Lutsk városát érve a legnagyobb erejű csapással.

