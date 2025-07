Érik a forradalom Ukrajnában: már a katonák is kiakadtak Zelenszkij döntése miatt (FOTÓK, VIDEÓK)

Több ezren gyűltek össze kedd este Kijev utcáin, hogy tiltakozzanak az ellen, hogy Volodimir Zelenszkij elnök kormánya megtámadta az ország a korrupcióellenes intézményeit. Ez volt az első nagyobb kormányellenes tüntetés mióta tart az orosz-ukrán háború.

A New York Times tudósítója a helyszínre látogatott és arról számolt be, hogy a tüntetésen civilek és katonák is részt vettek.

Több videón katonák is felbukkannak a tömegben:

„A férjem a lövészárkokban van, és nem ezért harcol” – mondta egy Katyerina Amelina nevű tüntető az amerikai lap tudósítójának. „Ez a civil társadalom 10 évnyi munkájának a megsemmisítése lehet” – tette hozzá.

Amelina elmondta, hogy férje a frontról hívta fel, feldúlt volt a parlamenti szavazás híre miatt, és elmondta neki, hogy sok más katona is hasonlóan érez.

Zelenszkij köre ellen nyomoztak, razziát kaptak

A közösségi médiában széles körben népszerűsített tüntetés néhány órával azután kezdődött, hogy a Zelenszkij pártja által irányított ukrán parlament elfogadott egy olyan intézkedést, amely megfosztja a korrupció kivizsgálásáért felelős két ügynökséget a függetlenségétől. Az elnök által kinevezett ukrán főügyésznek pedig új hatásköröket biztosítana a korrupcióellenes ügynökségek felett.

Kedden késő este a parlament honlapja frissítette a törvényjavaslat státuszát, hogy Zelenszkij aláírta a törvényt.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt hétfőn a biztonsági szolgálatok rajtaütöttek a két ügynökség irodáin, amelyek korábban Zelenszkij környezetébe tartozó személyek után nyomoztak.