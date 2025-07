Elérkezett a pokoli idő Európába: szinte egész Nyugat-Európában korlátozások és lezárások léptek életbe

Továbbra is extrém hőség sújtja Európa számos régióját, amely több országban is rendkívüli intézkedéseket tett szükségessé. Olaszországban a hatóságok a nap legforróbb időszakaiban betiltották a szabadtéri munkavégzést, miután egy 47 éves munkás összeesett és életét vesztette egy bolognai építkezésen. A hőhullám következtében az országban több haláleset is történt, köztük egy gyermeké is.

A Guardian beszámolója szerint az olasz sürgősségi osztályok leterheltsége 15–20 százalékkal nőtt, elsősorban az időskorú, kiszáradásos tünetekkel érkező betegek miatt.

Spanyolországban és Portugáliában is rendkívüli hőmérsékleteket mértek: az andalúziai Huelva tartományban 46, Évora megyei Morában pedig 46,6 Celsius-fokot, amely a Portugál Tenger- és Légkörkutató Intézet szerint az eddigi legmagasabb júniusi érték az ország történetében.