Bármelyik pillanatban bejelentheti Trump: Ukrajna európai pénzből fogja rakétákkal lőni Oroszországot

Az Axios ugyanakkor arról ír, hogy az amerikai elnök még a hétfői napon jelentős fegyverszállítási csomagot jelent be, amely akár nagy hatótávolságú rakétákat is tartalmazhat. Eszerint az Egyesült Államok támadó fegyvereket biztosít Ukrajnának, az eszközöket azonban európai országok vásárolják meg és fizetik ki – erre utalt Demkó Attila is.

Keith Kellogg, az Egyesült Államok Ukrajnáért felelős különmegbízottja hétfőn Ukrajnába látogat, Trump pedig várhatóan egy új, agresszív fegyverszállítási tervet jelent be az ország számára.

A csomagban olyan eszközök is lehetnek, amelyek oroszországi célpontokat – akár Moszkvát is – elérhetik,

hangsúlyozzák.