„Trumpnak megfelel, ha Izrael végzi el a piszkos munkát Iránban” – szakértő a Mandinernek

Sayfo ezt másként látja: „Trump esetében sokminden arra utal, hogy itt is az America First elvet érvényesíti, Benjamin Netanjahu tiltakozása ellenére kezdett például közvetlen tárgyalásokba Iránnal és menesztette Mike Waltz nemzetbiztonsági főtanácsadót és két másik Irán-ellenes héját” – vélekedik. Szerinte Trumpnak nem érdeke komolyabb erőkkel beszállni ebbe a konfliktusba, hiszen az amerikai adódollárokat emésztene fel, így „neki megfelel, ha Izrael elvégzi a piszkos munkát”, Washingtonnak pedig nem kell „túl nagy befektetéseket tennie a rezsim megdöntése érdekében”. Persze a már említett, hegy mélyén megbújó objektumokat is elérő amerikai bombák bevetése nem kizárt, komolyabb amerikai elköteleződésre azonban nem látszik szándék.

Az izraelieknek hivatalosan a fő célja az atomprogram megsemmisítése, ám „enyhén szólva sem lenne ellenükre az, hogyha a rezsimnek az autoritása csökkenne és adott esetben meg is bukna. A tekintélyüket ez a támadás, s hogy nem tudták megvédeni a kulcsszereplőket és a népet, igencsak leamortizálta” – vélekedik Sayfo.

Vannak túlzott várakozások arra vonatkozólag, hogy az izraeli támadás miatt majd most megrendül a teheráni kormányzat. A szakértő szerint valószínűleg tévednek.

„Jelenleg nincs alternatívája ennek a rezsimnek, nincs olyan kész ellenzéki struktúra, amely felülkerekedhetne egy kaotikus helyzetben”

– mutat rá Sayfo. Vagyis az ellenzék egy része börtönben ül, egyébként ők most írtak alá egy nagy közös dekrétumot, hazafias alapon elítélve az izraeli agressziót, Iránnak pedig nemzetállamiként is értelmezhető múltja van, eltérően sok mesterséges konstrukció a Közel-Keleten.

Ha káosz alakulna ki, abból leginkább a Forradalmi Gárda emelkedhetne ki potens szereplőként, mely 150 ezer tagjával messze a legütőképesebb fegyveres erő az országban.

Mindeközben Irán lakosságának alig fele perzsa; a legnagyobb kisebbséget az azeriek alkotják, mellettük több más nép, köztük a kurdok rendelkeznek számottevő népességgel. Adná magát a lehetőség a különféle függetlenségi törekvések szárba szökkenéséhez, ám a jelek szerint egyelőre a különféle kisebbségek is kivárnak. Sayfo szerint a törésvonalak megvannak, de nehezen mozdulnak meg a közösségek. Érdekes módon azután, hogy az iráni erkölcsrendészek 2023 őszén megölték Armita Garavand kurd származású középiskolás diáklányt, mindenki azt várta, hogy a kurdok fellázadnak, ám csalódniuk kellett.

„Azzal mindenki tisztában van a Közel-Keleten, hogy ha a riválisom ellensége le is csap, előbb utóbb úgyis hazamegy, én meg itt maradok, vagyis túl nagy lenne a kockázata szembefordulni a szomszéddal, miközben a békés együttélésnek is megvan a maga régi hagyománya Iránban” – fogalmaz Sayfo, hozzátéve: a kisebbségeknek sem egyforma a helyzete a perzsa államban,

az azeriek jól elvannak,

a kurdok határeset,

a szunnita araboknak nem jó, de ők kevesen vannak,

és amíg bizonytalan a kimenetele a helyzetnek, inkább kivárnak.

Az arab világ pedig ugyancsak tisztában van vele, hogy Irán mindig ott lesz a szomszédban, és persze fenyegetést jelent – hiszen az arab síita közösségeken keresztül próbál befolyást építeni– akár a líbiai, szíriai, iraki példából okulva – tudhatják, hogy egy rezsim bukása utáni káosz nagyon rossz a szomszédoknak is – fejtegeti a szakértő. Így szolidaritásukat fejezik ki az áldozatokkal, érdemben nem avatkoznak be, kivéve Jordániát, amely leszedi az Irán felől Izrael irányába tartó rakétákat a légtérsértésre hivatkozva.

Beszédes a kínaiak és oroszok hallgatása. „Moszkvának jó, hogy nő az olaj világpiaci ára, és hogy nem Ukrajnára figyelnek, a rezsim bukása azonban nem lenne jó, mert mégis csak sok ponton együtt tudtak működni akár a Kaukázusban, akár a közel-keleti fronton. Ráadásul Moszkva Szíriában épp most veszítette el egyik fontos regionális szövetségesét, így Irán kiemelten értékessé vált a számára” – összegzi a szakértő; Kína az olaja tíz százalékát kapja Iránból, ők is kiheverik a jelenlegi helyzetet.

Ami a rezsimet magát illeti, felmerülhetne az az előzővel ellentétes előjelű kérdés is, hogy mennyire lehet képes felhasználni a teokrata államszervezet a helyzetet arra, hogy adott esetben belső leszámolásokat, megszorításokat hajtson végre. A szakértő szerint erre nagyon kicsi az esély, pontosan azért, mert nagyon nagy a baj. „Jókora arcvesztés, amit Teherán elszenvedett, az izraeli légierő azt csinál az iráni légtérben, amit akar, a válaszcsapásra még van kapacitás, és a rakéták el-eljutnak Izraelig, de pontatlanok, és ezt csak a saját médiájukban tudják eladni sikernek” – szögezi le Sayfo. Ebben a helyzetben és úgy, hogy a polgárok javarésze egyelőre hazafias alapon összezár, nem érdeke a hatalomnak elidegenítenie magát tőlük.

Persze ott van még az emigráció, az amerikai száműzetésben élő egykori sah fia, Reza Pahlavi, aki kőkemény szavakkal ment neki Hamenei ajatollahnak, és felkelésre szólította fel a népet.