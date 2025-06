„Tegyük újra naggyá a Közel-Keletet!” – Trump szerint közel a béke Izrael és Irán között

Az amerikai elnök hozzátette: első adminisztrációja idején sikerült megakadályoznia Szerbia és Koszovó között egy újabb háborút, ami szerinte „már a küszöbön állt”, és Joe Biden elhibázott döntései miatt azóta veszélybe került a hosszú távú stabilitás – amit Trump „újra rendbe fog hozni”.

A posztban Trump egy másik, kevésbé ismert konfliktusra is utalt: „Egy másik eset: Egyiptom és Etiópia harca egy hatalmas gát miatt, amely hatással van a lenyűgöző Nílus folyóra. Ma béke van – legalábbis most –, az én beavatkozásomnak köszönhetően, és ez így is marad!”

Hamarosan BÉKE lesz Izrael és Irán között is! Rengeteg hívás és találkozó zajlik. Én rengeteget teszek, mégsem kapok elismerést, de nem baj – az EMBEREK értik. TEGYÜK ÚJRA NAGGYÁ A KÖZEL-KELETET!”

– zárta a bejegyzést az amerikai elnök.