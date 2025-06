Fokozódik a közel-keleti feszültség: brit vadászgépek indulnak Izrael felé

A brit miniszterelnök, Keir Starmer megerősítette, hogy az Egyesült Királyság megerősíti katonai jelenlétét a Közel-Keleten az Izrael és Irán közötti háborús helyzetre reagálva. A kormányfő a kanadai G7-csúcstalálkozóra tartva nyilatkozott a fejleményekről, és kijelentette:

Erőforrásokat, köztük harci repülőgépeket vezénylünk a térségbe, ez egyfajta tartalék támogatásként szolgál. Tisztában vagyok a kötelességeimmel, valamint az Egyesült Királyság miniszterelnökeként rám háruló felelősséggel”

– olvasható a Politicón.

A The Times brit napilap szerint Starmer számos világvezetővel egyeztetett – köztük Donald Trump amerikai elnökkel –, és ezek alapján általános félelem uralkodik a konfliktus további eszkalálódása miatt. Az intézkedést követően az iráni állami média arról számolt be, hogy Teherán figyelmeztette az Egyesült Államokat, az Egyesült Királyságot és Franciaországot: amennyiben ezek az országok katonailag beavatkoznának Izrael oldalán, válaszcsapásként katonai bázisaikat és hadihajóikat is célba veszik.