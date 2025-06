Nem kellene provokálni a magyarokat: belharc robbant ki Ausztriában

A Der Standard a bécsi kulturális tanácsnok, Veronica Kaup-Hasler budapesti Pride-rendezvényen való részvételét elemzi, amely hivatalosan tilos Magyarországon.

A szerző szerint,

bár jogos kritizálni a magyar jogszabályokat, kérdéses, hogy egy hivatalos állami képviselő részvétele provokációnak számít-e. Ő azt javasolja, Kaup-Hasler inkább magánszemélyként utazzon el az LMBTQ-felvonulásra, mert a hivatalos szerepvállalása szerinte túllépi a diplomáciai normákat.

Orbán Viktor péntek reggel a Pride-ról azt mondta, Ursula von der Leyen azt gondolja, hogy a magyarok az ő alárendeltjei és üzengethet, „mint Brezsnyev”. A kormányfő kifejtette: a jogszabályok indoklásából ki lehet olvasni az eljárási szabályokat, aki nem tartja be ezeket, akkor olyan rendezvényen vesz részt, ami be van tiltva. Hozzátette, mindenki tartsa be a jogszabályokat, és ha nem tartja be valaki, akkor számolnia kell a következményekkel.