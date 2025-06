Muszlim szocialista készül elfoglalni New Yorkot – ugandai születésű radikális nyerte a demokrata előválasztást

Zohran Mamdani, ugandai születésű demokrata szocialista és muszlim politikus, váratlan győzelmet aratott a New York-i polgármester-választás Demokrata Párt előválasztásán, legyőzve a pártelit által támogatott Andrew Cuomót, az állam korábbi kormányzóját. A fordulat nemcsak New Yorkot, de az egész országot meglepte – és új irányba sodorhatja a Demokrata Pártot – thehill.com-on.

A radikális baloldal diadala

Mamdani győzelme egyértelmű siker a radikális baloldalnak, különösen olyan ismert alakoknak, mint Bernie Sanders és Alexandria Ocasio-Cortez, akik nyíltan támogatták a muszlim szocialista politikust. Mamdani kampányát a New York-i Demokrata Szocialisták, a Working Families Party, valamint a baloldali aktivistákból és hírességekből álló fiatal szövetség támogatta – köztük Emily Ratajkowski, Ella Emhoff és David Hogg, aki az Amerikai Demokrata Nemzeti Bizottság alelnöke.

A fiatalok szavazatai kulcsszerepet játszottak a győzelemben: Mamdani kampánya ügyesen használta a közösségi médiát – TikTokot, Instagramot, X-et –, hogy közvetlenül szólítsa meg a Z-generációt, miközben radikális baloldali, gyakran Amerika-ellenes és rendőrellenes üzeneteket közvetített.

A pártelit megalázása

Miközben Mamdani szárnyal, a Demokrata Párt centrista szárnya súlyos vereséget szenvedett. Andrew Cuomo mögött sorakoztak fel a párt hagyományos nagyágyúi: Bill Clinton, Mike Bloomberg, Jim Clyburn, sőt a New York-i kongresszusi képviselők közül is sokan. Mégsem sikerült megállítaniuk Mamdani előretörését. A pártelit közömbössége és csöndje – például Chuck Schumer vagy Hakeem Jeffries részéről – csak tovább erősítette a baloldali tábor aktivistáit.

Pride, progresszió és identitáspolitika

Mamdani győzelme nemcsak politikai, hanem kulturális üzenet is: az új New York-i baloldal büszkén vállalja a progresszív identitáspolitikát, a Pride-mozgalmak támogatását, valamint a rendpárti és nemzeti gondolkodás elleni fellépést. A politikus nem rejtette véka alá meggyőződését:

támadja az amerikai rendfenntartó erőket, követeli a palesztin ügy melletti kiállást, és baloldali populizmussal próbálja újraértelmezni a városvezetést.

A republikánusok célkeresztjében

A Republikánus Párt természetesen azonnal reagált a fejleményekre. A Fehér Ház korábbi tanácsadója, Stephen Miller „anarchista-szocialistának” nevezte Mamdanit, míg a republikánus kampánybizottság szerint ő az „új demokrata arc”: antiszemita, rendőrellenes és Amerika-ellenes. A pártvezetés máris próbálja összekötni Mamdanit más, billegő körzetekben induló demokrata jelöltekkel, ezzel radikalizálva a választási kampányt 2026-ra.

Mike Lawler republikánus képviselő felszólította a jelenlegi kormányzót, Kathy Hochult, hogy egyértelműen nyilatkozzon: támogatja-e Mamdanit és radikális elképzeléseit, vagy elhatárolódik tőle.

Történelmi fordulat vagy politikai végjáték?

Zohran Mamdani győzelme mindenképpen történelmi: ő az első muszlim, szocialista, ugandai származású jelölt, aki ilyen közel került New York polgármesteri székéhez. De hogy ez a fordulat mit hoz New Yorknak – egy progresszív utópiát vagy egy baloldali káoszt –, az még kérdés. Egy biztos: a Pride-hangulatú kampány mögött egy radikális ideológia is rejtőzik, amely nemcsak New York jövőjét, de az egész Demokrata Párt irányát is új pályára állíthatja.