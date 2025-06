Kíméletlen kritika Trumpéknak – az Egyesült Államok mattot adott az ENSZ-nek

Világszerte összesen 122,1 millió ember kényszerült elhagyni otthonát háború, üldöztetés vagy erőszak miatt 2025 áprilisára az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) legfrissebb jelentése szerint – írja a Deutsche Welle.

Ez a „tarthatatlanul magas” szám az elmúlt évtizedben majdnem duplájára nőtt.

A legfontosabb tények a számok tükrében a következők:

világszerte kitelepítettek (2025 áprilisáig): 122,1 millió fő.

Leginkább érintett országok:

Szudán: 14,3 millió fő,

Szíria: 13,5 millió fő,

Afganisztán: 10,3 millió fő,

Ukrajna: 8,8 millió fő.

A belföldön kitelepítettek (akik az összes kitelepített 60 százalékát adják) száma 73,5 millió főre rúg világszerte.

A 2024-ben hazatért emberek száma eközben mindössze 9,8 millió fő volt, ebből csupán 1,6 millió volt menekült.

A jelentés szerint a legtöbb menekült még mindig a szomszédos országokban igyekszik biztonságba jutni, és háromnegyedüket alacsony vagy közepes jövedelmű államok fogadják be. A legnagyobb befogadó országok:

Irán (3,5 millió fő),

Törökország (2,9 millió fő),

Kolumbia (2,8 millió fő),

Németország (2,7 millió fő),

Uganda (1,8 millió fő).

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága kritikaként említette, hogy míg befogadó országokra komoly terheket ró az, hogy egyre több embert kénytelenek elszállásolni, a nyugati országok – köztük az Egyesült Államok és Nagy-Britannia – inkább katonai kiadásokra költenek, és visszafogják a humanitárius támogatásokat.

Az UNHCR burkoltam bírálta a Trump-adminisztrációt is, amely alaposan megkurtította a nemzetközi szervezet támogatását, holott korábban a legtöbb forrást az Egyesült Államoktól kapták.

Bár közel kétmillió szíriai is hazatért az elmúlt hat hónapban, ami „reménykeltő fejlemény”, őket gyakran továbbra is bizonytalan, politikailag és gazdaságilag instabil országok várják. Ezek közé tartozik például Afganisztán vagy Mianmar is.

A jelentés újfent rávilágít: a nemzetközi migrációs válság nem csillapodik, csak átalakul, és jelenleg nem a megoldás felé mutatnak a nemzetközi folyamatok.

***

Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP