Spanyolként mindig is meglepett, mennyire népszerűek Magyarországon a 2000-es évek Torrente-filmjei, amelyek egy korrupt, undorító, perverz, vulgáris, brutális és groteszk rendőrt mutatnak be. A magyarra zseniálisan lefordított szállóigéket gyakran használom jégtörőként magyar ismerőseim körében. Sokan nosztalgiával álmodoznak egy spin-offról…

Nos, megnyugodhatnak: a spanyol miniszterelnök, Pedro Sánchez, családja és közeli köre körül kibontakozó sötét korrupciós ügyeknek hála, Torrente visszatért, hogy új kalandokat éljen át – csakhogy ezúttal a valóság jócskán túlszárnyalja a fikciót.

Kezdjük a feleségével, Begoña Gómez-szel, akinek családja jótékonykodásnak álcázva a „meleg szauna” üzletágban – értsd: homoszexuális prostitúció – lett sikeres. Az apja olyan zseniális vállalkozó volt, hogy az állami hivatalnokok egészségügyi biztosítójának lakásában rendezte orgiáit. Begoña örökölte ezt az üzleti érzéket: egyetemi diploma nélkül is könnyedén elnyerte egy elit üzleti iskola kutatóközpontjának vezetését, valamint tanszékvezetői pozíciót a híres Complutense Egyetemen Madridban.

Minek is? Hivatalosan két mesterképzés elindítására, köztük egy „állami és magán források bevonása” témájúra. Valójában ez csak siralmas fedősztori volt arra, hogy pénzt préseljenek ki a hatalommal jó kapcsolatot ápoló cégekből (mint a Telefonica vagy az INDRA), illetve hogy haveroknak ajánljon projekteket, akik csodák csodájára a tanfolyam elvégzése után azonnal brutális állami támogatásban részesültek.

Négy vádpontban is eljárás indult ellene, az ügyet vezető bírót pedig azóta a kormány és médiagépezete folyamatosan zaklatja, miközben az Európai Bizottság nem mozdítja meg a kisujját sem „a jogállamiság védelmében”.

Térjünk vissza a szegény Pedróhoz, aki – megsértve, megalázva és különösen kellemetlen helyzetbe hozva – jobbnak látta előadni egy venezuelai szappanoperába illő drámát. 2024 áprilisában a „feleségébe mélyen szerelmes” Pedro, saját szavai szerint, nyílt melodramatikus hangvételű levelet írt a spanyoloknak, melyben bejelentette, hogy öt napra visszavonul a közéletből. Izgalom! Visszatér-e megváltóként, vagy a romantikusan megsebzett férj szerepében végleg lemond? Költői kérdés, természetesen – de ez nem akadályozta meg a médiában és politikában fellelkesült rajongótáborát, hogy könyörögjenek bálványuk visszatéréséért.

Közben Begoñára szorul a hurok: ő az első spanyol miniszterelnök-feleség, aki ellen vádat emeltek.

De Pedro, nagylelkű lélek lévén, nem feledkezett meg a testvéréről sem. David, középszerű karmester, kapott is egy kamuverseny alapján egy „színművészeti hivatalvezetői” állást Badajoz városában. Csakhogy volt képe és esze a szomszédos Portugáliába költözni, hogy kevesebb adót fizessen, miközben még be se járt dolgozni. Kamuállás + adócsalás? David megcsinálta... és lebukott. Egy bíró előtt elismerte, hogy nem tudja, pontosan mi is a munkája, miközben újságírók lebuktatták, hogy városi alkalmazottak utólag hurcoltak be néhány bútort az üres irodájába.

De várjanak csak, ha igazi Torrentére vágynak, most jön a legjobb rész: José Luis Ábalos, Sánchez egykori második embere, a befolyásos közlekedési miniszter, aki egyfajta viagrás playboyként escort lányait állami cégekbe ültette be, egyértelmű utasítással: fő az, hogy ne dolgozzanak. Ennél is rosszabb: egy óriási korrupciós hálózat középpontjában áll, melyet jobbkezével, Koldo Garcíával (egykori kidobó, jelenleg a RENFE tanácsadója) együtt irányított.

Többek között túlárazott maszkokat adtak el a COVID idején, állami szállodákban tartottak orgiákat, miközben a spanyolok otthon raboskodtak – és persze óriási illegális jutalékokat szedtek... melyekről most minden nap újabb részletek derülnek ki.

Spanyolország jelenleg példátlan politikai földrengést él át, miután a Guardia Civil nyilvánosságra hozott egy megsemmisítő jelentést, amely bizonyítja: rendszerszintű korrupció hálózza be a Szocialista Pártot és a kormányt. A főszereplő ezúttal: Santos Cerdán, Sánchez bizalmasa – vagyis inkább a trió harmadik tagja Ábalos és Koldo mellett. A menün: befolyással való üzérkedés, prostitúció, pártfinanszírozási csalás... és a kérdés, amit mindenki feltesz: mi van Pedro Sánchez-szel?

Ha a három legközelebbi embere nyakig benne van, vajon nem ő ennek a bűnszervezetnek a valódi vezére, amely immár tíz éve működik?

Ne aggódjanak, kedves Torrente-rajongók, ez még csak az előzetes volt. Nincs időm beszélni Leyre Díazról, a Sánchezhez közel álló szocialista aktivistáról, aki megpróbálta besározni azokat a rendőröket, akik a miniszterelnök felesége, testvére és köre ellen nyomoznak. Vagy Álvaro García Ortiz főügyészről (alias Don Alvarone), akit az Legfelsőbb Bíróság vád alá helyezett, amiért egy ellenzéki politikusról bizalmas adóadatokat szivárogtatott ki Sánchez parancsára, és aki a telefonja minden adatát törölte, mielőtt a rendőrök lefoglalhatták volna.

Sánchez sarokba szorult, környezete a korrupció bűzös mocsara, pártja pedig valóságos maffia. De mivel esze ágában sincs lemondani, számíthatnak rá, hogy újabb epizódok jönnek, amelyek a valódi Torrentét is ártatlan Teletabikká teszik. Ja, majdnem elfelejtettem: Ábalos abból a városból származik, amit úgy hívnak… Torrente. Ugye megmondtam, hogy Sánchez Spanyolországában a valóság túlszárnyalja a fikciót?

Nyitókép: CRISTINA QUICLER / AFP