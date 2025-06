Greta Thunberget és a fogva tartott aktivistákat arra kötelezik, hogy megnézzék a Hamász vérengzéseiről készült videókat

A The Times of Israel beszámolója szerint Izrael Katz védelmi miniszter utasította a hadsereget, hogy vetítsenek le egy olyan videót az őrizetbe vett aktivistáknak, amely a 2023. október 7-i terrortámadás során elkövetett atrocitásokat mutatja be. Az érintett aktivisták korábban megkérdőjelezték Izrael gázai blokádját – áll a miniszter hivatalának közleményében.