1. Oktatási intézmények bezárása – iskolák, egyetemek.

2. Munkahelyek szabályozása – home office, kötelező zárva tartás.

3. Tömegközlekedés korlátozása – leállás, menetrend csökkentés.

4. Publikus rendezvények tiltása – sportrendezvények, koncertek.

5. Összejövetelek korlátozása – magánszemélyek közti találkozások.

6. Belföldi utazások szabályozása – régiók közti mozgás korlátozása.

7. Nemzetközi utazási szabályozás – határzárlat, karanténkötelezettség.

8. Otthoni tartózkodás kötelezettsége – kijárási tilalom.

Ukrajna a Szovjetunió felbomlása óta küzd az államszervezetet mélyen átszövő korrupcióval

és szervezett bűnözéssel. A Global Organized Crime Index 2021-es jelentése szerint az ország

a világ egyik leginkább bűnözéssel fertőzött állama lett, Európában pedig a harmadik helyen

szerepelt. A hagyományos bűnszervezetek – a szovjet időkből örökölt »vor v zakone«

csoportok – működése a 2000-es évekre tökéletesen beépült az ukrán politikába és

gazdaságba. Drogcsempészet, emberkereskedelem, fegyverkereskedelem és fekete-tengeri

csempészhálózatok jellemezték a szervezett bűnözés struktúráját. Az orosz-ukrán háború

2022-es kirobbanása nemcsak a lakosság életét forgatta fel, de a bűnszervezetek működését is

radikálisan megváltoztatta. Sokáig az ukrán és orosz bűnözői csoportok szoros

együttműködésben tevékenykedtek – ez a szövetség azonban a háború kitörésével felbomlott.

Számos ukrán bűnözői kör egyértelműen elhatárolódott az orosz fél támogatásától. Egy neves

ukrán bűnöző nyilatkozata szerint: »Tolvajok vagyunk, minden állam ellen vagyunk, de most

Ukrajna mellé álltunk.« A hadiállapot, kijárási tilalmak, besorozás katonai szolgálatba és a

frontközelség miatt azonban számos illegális tevékenység ellehetetlenült. A háborús káosz

azonban nem a bűnözés végét hozta, csupán új formát adott neki. A globális bűnözési

trendeket vizsgáló GI-TOC jelentése szerint Ukrajna szintetikusdrog-piaca 2023-ra drámai

növekedést mutatott. A katonák és civil lakosság körében megnövekedett a pszichoaktív

szerek iránti kereslet, amit Telegramon, taxikon és postán keresztül szolgáltak ki a

bűnszervezetek. A frontvonal közelsége, a rendfenntartás gyengülése, valamint a

humanitárius segélyekkel való visszaélések mind új lehetőségeket kínáltak a bűnözőknek.

Egyes elemzések szerint a háború befejezését követően a hazatérő veteránok egy része

újraértelmezett szerepet kaphat a szervezett bűnözésben – különösen mivel kiképzésük,

felszerelésük és traumáik veszélyes elegyet alkotnak.

Ukrajna szervezett bűnözési problémái történelmi, gazdasági és politikai gyökerekkel rendelkeznek. A Szovjetunió öröksége, a gyenge állami intézményrendszer és a korrupció hosszú ideje lehetővé tették, hogy bűnszervezetek beépüljenek az államba. Az oligarcharendszer nemcsak gazdasági monopóliumokat épített ki, de védelmet is nyújtottbűnözői hálózatoknak. A 2022-ben kezdődő háború sokkhatásként érte az ukrán alvilágot. Megszakította a tradicionális bűnözési útvonalakat (pl. kábítószer-tranzit,embercsempészet). Több bűnözői csoport elhatárolódott az orosz maffiától, így egyfajta »patrióta alvilág« is megjelent – ez morálisan ugyan kétes, de strukturálisan újdonság. Az Ukrajnába érkező nyugati fegyverszállítmányok egy része eltűnt. Ez nem csak belbiztonsági, de globális fenyegetést is jelent: más konfliktuszónák is fegyverhez juthatnak.”

Fotó: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP