Ez menthette meg az egyetlen túlélőt: drámai felvételen a lezuhant indiai gép leszakadó ajtaja (VIDEÓ)

A helyszínre érkező szakemberek megtalálták a gép feketedobozát is, amelyből már az első adatok is megerősítették: közvetlenül a katasztrófa előtt a másodpilóta tolóerőhiányról számolt be a légiirányításnak, és jelezte, hogy a gép nem tud emelkedni.

A baleset körülményeit továbbra is vizsgálják. A videó, amelyen a levegőben repülő ajtónak tűnő törmelékdarab látható, most új irányba terelheti a nyomozást: nem kizárt, hogy a vészkijárat strukturális meghibásodása is szerepet játszhatott a tragédiában.

