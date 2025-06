Az egy kérdés, hogy miközben napok óta lehetett hallani, hogy Izrael készül valamire, milyen biztonsági intézkedéseket tettek a vezetők védelmére. Az meg egy másik, hogy az izraeli szolgálatoknak honnan voltak ennyire naprakész adatai. Szaddam Huszeint évekig keresték az amerikaiak, többször próbálták meggyilkolni – mind mellé ment. Ez most 10/10 közeli – bár nem tudom, kiket próbáltak még, de a két legmagasabb rendfokozatú katona KIA. Ez a precizitás elképesztő – de azt is jelzi, hogy Irán vélhetően belülről is sok ponton »szivárog«

Mi lehet? Nyilván lesz iráni ellentámadás, rakéták, drónok, de a Hezbollah és a Hamasz romokban, a jemeniek távol. Irán 2025-ben nem az, mint 2023. okt 7 előtt volt. Az 99% hogy ez bizony egy ideig oda-vissza csapásokkal folytatódni fog. De csinál-e Irán valamit az Öbölben? Próbálja-e zárni Hormuzt? Összerakják-e az első nukleáris fegyvereiket?

Sok felé elmehet ez, egy széteső Irántól egy nukleáris Iránig számos opció van. Nyilván a két szélső forgatókönyv a legkevésbé valószínű, de mindkettő benne van a következő években.”

Fotó: ATTA KENARE / AFP