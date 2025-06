Az oroszok odaszúrtak a marakodó Trumpnak és Musknak: legyen béke!

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt , Donald Trump amerikai elnök és korábbi legfőbb szövetségese, kampányának legnagyobb támogatója, Elon Musk összerúgta a port, miután a milliárdos kritizálta Trump „óriási, gyönyörű” törvényjavaslatát, amire válaszul utóbbi kijelentette: nem tudja, folytatódhat-e a barátságuk. Azóta folyamatos az adok-kapok a két fél között, amire már Oroszországban is felfigyeltek, és több politikusuk is kapva kapott az alkalmon, hogy odaszúrjon az amerikaiaknak.